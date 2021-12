Julianna Pena soumet Amanda Nunes pour marquer l’un des plus gros bouleversements de l’histoire de l’UFC à l’UFC 269

Julianna Pena a réussi l’un des plus grands bouleversements de l’histoire des arts martiaux mixtes à l’UFC 269 en détrônant la championne des poids coq féminin Amanda Nunes.

Après un premier tour de va-et-vient où Nunes avait Pena sur la toile à quelques reprises, le deuxième tour est celui où le combat est passé à la vitesse supérieure.

GETTY

Pena a choqué le monde à l’UFC 269

Pena a descendu Nunes et contrairement à beaucoup de femmes qui ont essayé avant elle, elle a pu se tenir devant la Brésilienne.

La double championne Nunes a pris cela comme un défi, mais alors qu’elle se balançait sauvagement, son réservoir d’essence s’est vidé et Pena a bondi.

Pena a blessé Nunes aux pieds et a intelligemment emmené la championne au sol, l’a renversée et verrouillée dans l’étranglement arrière qui lui assurerait la victoire éclatante à Las Vegas.

Selon les statistiques de l’UFC, Pena a battu Nunes au total 79-46.

GETTY

Julianna Pena et Amanda Nunes se sont impliquées dans des échanges sauvages

La Venuzuelan Vixen a fait exactement ce qu’elle avait dit qu’elle ferait et même si peu de gens la prenaient trop au sérieux avant le combat, vous pouvez parier qu’ils le feront maintenant.

« Je te l’ai dit », a déclaré Peaa, 32 ans.

« Ne doutez plus jamais de moi… Elle a tapoté et j’ai demandé au commissaire : « C’est fini ? Il a dit : ‘Oui, tu as gagné.’ ça n’a pas [seem real]. C’est fou. Mais je m’attendais à gagner. Le monde est mon huître. Vous avez la capacité de faire tout ce que vous voulez dans cette vie.

Nunes, 21-5, était toute classe dans la défaite et a rendu hommage au vainqueur.

« J’ai fait tout ce que j’ai pu ce soir », a déclaré Nunes, 33 ans.

«Je me suis entraîné dur pour ça. Félicitations à Julienne. C’est une guerrière. Je le savais tout le temps. Je vais retourner au gymnase, m’entraîner davantage et obtenir le prochain.

GETTY

Nunes semblait en contrôle au premier tour mais le combat a ensuite pris une tournure dramatique

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré après l’UFC 269 que si Nunes voulait la revanche, elle pouvait l’avoir.

Nunes est largement considérée comme la CHÈVRE féminine de l’UFC, mais il y a eu des spéculations sur combien de temps elle veut se battre.

Selon ESPN Stats & Information, il s’agit du quatrième plus gros bouleversement de l’histoire des combats pour le titre UFC.

Le plus gros bouleversement reste la victoire de Holly Holm sur Ronda Rousey pour le titre des 135 livres à l’UFC 193 en novembre 2015.

GETTY

Nunes était épuisée au moment où Pena est allée tuer – son temps est-il maintenant écoulé?