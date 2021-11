Julianne Hough a repéré un mannequin en train de s’embrasser après le divorce de Brooks Laich

Julianne Hough passe à autre chose avec le mannequin Charlie Wilson au milieu de son divorce avec son ex-mari Brooks Laich. L’ancienne de Dancing With the Stars a été aperçue en train d’embrasser sa nouvelle flamme alors qu’elle ramassait des plats à emporter à Los Angeles vendredi, emballant sur le PDA avec un câlin et un bisou avant de mettre leurs masques pour prendre leur commande.

Sur les photos obtenues par Page Six, que vous pouvez voir ici, la danseuse a l’air décontractée dans une veste marron et duveteuse, un pantalon de survêtement et des sandales, et le modèle représenté par Ursula Wiedmann assorti d’un T-shirt vert et d’un pantalon marron. Hough n’a pas encore confirmé de nouvelle romance, mais si elle et Wilson décident de se lancer dans une nouvelle relation, ce serait la première romance publique de la star de Safe Haven depuis qu’elle a demandé le divorce de Laich il y a un an.

Hough et l’ancien joueur de la LNH ont été séparés pendant cinq mois avant que Hough ne demande le divorce en novembre 2020, annonçant lors de la séparation initiale dans une déclaration commune : « Nous avons pris avec amour et avec soin le temps dont nous avions besoin pour arriver à notre décision de nous séparer. Nous partageons une abondance d’amour et de respect les uns pour les autres et continuerons à diriger avec notre cœur depuis cet endroit. Nous vous demandons de bien vouloir faire preuve de compassion et de respect pour notre vie privée à l’avenir. «

Hough et Laich ont commencé à sortir ensemble en 2013, se mariant en juillet 2017 après des fiançailles de près de 2 ans. Les fans ont spéculé qu’il y avait eu des problèmes au paradis lorsque Laich et Hough se sont mis en quarantaine séparément au début de la pandémie de COVID-19, et il n’a pas fallu longtemps pour que les deux annoncent qu’ils avaient décidé de se séparer. Malgré les tentatives de réconciliation signalées, les deux ont finalement décidé de quitter leur mariage. Hough et Laich n’ont pas encore finalisé leur divorce.

Alors que l’ancien d’America’s Got Talent a été aperçu à plusieurs reprises avec l’acteur Ben Barnes en 2020, une source a déclaré à PEOPLE qu’il ne se passait rien de romantique, simplement que les deux étaient « amis depuis huit ans ». Pendant ce temps, Laich a trouvé l’amour avec sa nouvelle petite amie, l’athlète CrossFit Katrín Tanja Davíðsdóttir. L’ancien joueur de hockey et athlète islandais a officialisé leur relation sur Instagram en août lors d’un voyage romantique à Hawaï et partage régulièrement des tranches de leur vie ensemble sur Instagram.