Julianne Hough s’adresse à Blackface & Backlash pour The Activist

La danseuse, qui a récemment joué Sandy dans Grease Live !, a expliqué la “raison originale” pour laquelle elle a signé pour le spectacle en premier lieu. Elle a dit qu’elle était “vraiment excitée” de mettre en évidence le travail des militants sur une plate-forme plus large. “Ce faisant, j’ai senti que cela aiderait à éduquer, mobiliser et inspirer les gens du monde entier à s’impliquer dans l’activisme, car de nombreuses causes méritoires ont besoin d’attention, de financement et, surtout, du pouvoir d’apporter un réel changement”, a-t-elle écrit.

Julianne a reconnu que les fans pensaient que The Activist était « performatif, promouvait le pseudo-activisme par rapport au vrai activisme, se sentait sourd » et méritait des comparaisons avec Black Mirror et The Hunger Games. Le lauréat des Emmy a réitéré que les animateurs n’étaient pas qualifiés pour évaluer l’activisme “parce que nous sommes des célébrités et non des militants”.

Elle a poursuivi: “Je vous ai entendu dire qu’il y avait de l’hypocrisie dans la série parce qu’à la racine de l’activisme se trouve une lutte contre le capitalisme et le traumatisme qu’elle cause à tant de gens et que la série elle-même ressemblait à une brillante entreprise capitaliste.”

Après que Julianne ait porté du blackface pour Halloween il y a huit ans, son frère Derek Hough a dit à E! News qu’elle était “mortifiée” par le contrecoup. “Elle s’excuse tellement. Elle est tellement désolée et j’espère juste que nous pourrons tous lui pardonner et passer à autre chose”, avait-il déclaré à l’époque.

Uzo a également répondu au costume, en disant à E! News en novembre 2013, “Je pense que c’était peut-être un événement malheureux, mais elle s’est excusée et j’ai l’impression que nous pouvons tous passer à autre chose.”

Les utilisateurs des médias sociaux ont refait surface la photo offensante ces derniers jours, après son casting sur le concours de justice sociale. Un fan a tweeté : “sommes-nous juste censés oublier que julianne a littéralement fait blackface ??”

