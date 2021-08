Julie Bowen aide à sauver une femme qui s’est évanouie dans un parc national de l’Utah

Une femme du New Jersey dit qu’elle a été traitée par l’actrice de Modern Family Julie Bowen et sa soeur Annie, médecin, après s’être évanouie lors d’une randonnée dans l’Utah.

Minnie Jean, 58 ans, a posté des photos d’elle avec les femmes après l’incident qui, selon elle, a eu lieu au parc national des Arches, près de Moab. Le 3 août, elle a écrit sur Facebook qu’elle faisait de la randonnée avec sa famille et qu’elle sentait qu’elle allait s’évanouir. Minnie a déclaré qu’elle s’était assise sur un rocher et avait dit à son mari et à son fils de continuer, ce qu’ils ont fait, pour prendre des photos.

“Tout ce dont je me souviens, c’est d’être assis là avec ma tête dans mes mains sur le rocher”, a écrit Minnie. “La prochaine chose, j’entends quelqu’un avec une voix familière qui n’arrêtait pas de me poser des questions. Je me demandais si je regardais la télévision. Mes yeux étaient fermés et ils ont dit que j’irais bien et ils me nettoyaient le visage et me pansaient. J’ai entendu cela familier voix disant que ça va aller, un médecin me nettoie. Après tant de questions et de choses gluantes dans ma bouche, me donnant des électrolytes, ils m’ont soulevé alors que j’ouvrais les yeux et me reposaient sur ce rocher. “