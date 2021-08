Julie Bowen, ancienne de la «famille moderne», sauve la vie d’un randonneur après s’être évanoui dans le parc national de l’Utah

La star de Modern Family, Julie Bowen, a joué un super-héros réel pour une femme du New Jersey lors d’un voyage au parc national des Arches dans l’Utah. Minnie John, une grande voyageuse dans la cinquantaine, s’est évanouie et est tombée pendant sa randonnée. Elle a été réveillée par une “voix familière” qui n’appartenait à personne d’autre que le double vainqueur d’un Emmy. La sœur de Bowen, Annie Luetkemeyer, qui est médecin, a également aidé à sauver la vie de John.

John a partagé son expérience sur Facebook le 3 août, ainsi que des photos avec Bowen et Luetkemeyer. John, son mari Shaji et leur fils Brandon se sont envolés pour Las Vegas, puis ont conduit six heures jusqu’à la Delicate Arch du parc national des Arches. Elle “a ressenti le besoin de grimper” dès que possible parce qu’elle avait récemment eu un implant de genou artificiel et n’avait pas beaucoup marché depuis l’opération, a-t-elle déclaré à NorthJersey.com.

Alors qu’elle approchait du sommet de la montée, elle a commencé à se sentir malade. “Je viens de sentir quelque chose venir en moi comme si j’allais m’évanouir. Je me sentais juste très étourdi”, a déclaré John. Shaji et Brandon ont dit à John qu’elle devrait continuer à marcher, mais elle a décidé de s’asseoir sur un rocher à la place. Elle a eu des vertiges, puis est tombée et s’est évanouie. Elle ne se souvenait pas de la chute, mais elle se souvenait s’être réveillée avec une voix qu’elle connaissait. “La prochaine fois, j’entends quelqu’un avec une voix familière me poser des questions. Je me demandais si je regardais peut-être la télévision”, a écrit John sur Facebook. “Mes yeux étaient fermés et ils ont dit que j’irais bien et ils me nettoyaient le visage et me pansaient. J’ai entendu cette voix familière dire que tout ira bien, un médecin me nettoie.”

Après avoir aidé John, Bowen lui a demandé si elle savait qui elle était. Elle a dit “Modern Family”, et John a immédiatement su. “Je lui ai dit qu’elle était si belle. Elle m’a présenté sa sœur Annie, le médecin, et elle est, bien sûr, Julie Bowen”, a écrit John. Bowen et d’autres bons samaritains ont appelé sa famille, qui a continué à grimper. Quand ils sont revenus à John, Bowen a accepté de poser pour une photo.

“Elle m’a fait un câlin, puis tous les deux m’ont fait un câlin”, a déclaré John à NorthJersey.com. « Ensuite, ils m’ont dit que tu étais déshydraté, tu sais, c’est comme ça. » John a remercié « ses anges » de l’avoir aidée et croit que Dieu « veillait sur elle » pour s’assurer que la chute n’était pas pire. “Je loue Dieu et lui donne toute la gloire. Je le remercie de m’avoir envoyé ces anges, ces bons Samaritains”, a-t-elle déclaré.

John a été emmenée à l’hôpital régional de Moab plus tard et a reçu cinq points de suture au visage. Elle a été soignée pour une fracture du nez. Elle est maintenant en convalescence chez elle à Oradell, New Jersey.

Bown, 51 ans, n’a pas partagé l’histoire de John sur Instagram, mais elle a publié des photos de Moab. Bowen a joué Claire Dunphy dans les 11 saisons de Modern Family, remportant deux Emmy Awards pour la meilleure actrice de soutien dans une série comique. Elle a récemment joué dans la comédie Netflix d’Adam Sandler, Hubie Halloween.