“Julie Is Her Name, Volume Two”: la sophistication signature de Julie London

Le milieu des années 1950 a été une période fructueuse pour une chanteuse californienne née Julie Peck. Connue sous son nom professionnel de Julie Londres, elle apparaissait dans des films depuis son adolescence, son premier rôle à l’écran remontant à 1944. Mais maintenant, Londres avait une carrière de chanteuse réussie pour compléter ses réalisations d’actrice.

À la fin de 1955, elle est entrée dans les charts américains avec l’une des grandes ballades de cette époque ou d’une autre, “Cry Me A River”, qui a grimpé au n ° 9 aux États-Unis et est devenue un hit du Top 30 au Royaume-Uni. Un album, Julie Is Her Name, est rapidement sorti dans son sillage et s’est hissé au deuxième rang aux États-Unis.

Londres avait deux autres albums dans les charts en 1956 pour afficher ses tonalités vocales typiquement enfumées et jazzy, Lonely Girl et Calendar Girl. Tous deux ont atteint le Top 20, tout comme About The Blues de 1957. Le 1er août 1958, Liberty Records a revisité le titre de son premier LP, en sortant Julie Is Her Name, Volume Two. Le disque a été produit par Bobby Troup, connu pour toujours comme l’homme qui a écrit “(Get Your Kicks On) Route 66”. Le couple s’est marié en 1959.

Le nouvel album n’a pas fait partie des charts américains, et en effet, il faudrait encore cinq ans avant que d’autres sorties à Londres ne le fassent. Mais Julie Is Her Name, Volume Two est un exemple typique de la sophistication vocale qu’elle offrait en contraste avec le rock’n’roll désordonné de l’époque.

Julie, Howard et Rouge

Le LP s’est ouvert avec une version clairsemée de “Blue Moon” de Richard Rodgers et Lorenz Hart, avec Julie principalement accompagnée ici et partout uniquement par le travail de guitare élégant de Howard Roberts et du bassiste Red Mitchell. La mise en trio était celle que le premier volume avait établie et avait été largement imitée depuis. Roberts a maintenant habilement pris la place de Barney Kessel, qui a joué sur l’album précédent.

Abordant délibérément 12 chansons en seulement 26 minutes, l’album comprenait également “What Is This Thing Called Love” de Cole Porter, “How Long Has This Been Going On” de George et Ira Gershwin et des droits d’auteur moins connus de Clay Boland, Walter Donaldson et les autres. Il s’est terminé avec « I Got Lost In His Arms » d’Irving Berlin et même si le disque ne s’est pas vendu dans les quantités de son prédécesseur, ceux qui l’ont écouté se sont sans doute sentis un peu plus cosmopolites en conséquence.

