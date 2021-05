Juliette Binoche rejoint Toni Collette et Colin Firth dans The Staircase de HBO Max ⋆ .

Le casting du drame policier de HBO Max L’escalier continue de croître, comme Deadline rapporte que Juliette Binoche a rejoint la série et jouera aux côtés de Toni Collette, Colin Firth, Rosemarie DeWitt.

Basée sur les docu-séries de vrais crimes de Jean-Xavier de Lestrade et divers livres et rapports sur l’affaire, la série limitée explore la vie de Michael Peterson, sa famille tentaculaire de Caroline du Nord et la mort suspecte de sa femme, Kathleen Peterson. En 2001, Peterson a été arrêté pour le meurtre de sa deuxième épouse après avoir affirmé qu’elle était décédée après être tombée dans les escaliers de leur domicile en raison de la consommation d’alcool et de Valium. Cependant, le rapport d’autopsie réfute les affirmations de Peterson car il a conclu qu’elle était décédée des suites de plusieurs blessures, y compris des coups à l’arrière de la tête avec un objet contondant.

Le personnage de Binoche est actuellement inconnu, avec Deadline rapportant qu’il est gardé secret pour le moment. Cependant, le casting de stars continue de croître et il semble que HBO espère que ce sera un autre dans une longue série de drames à succès qui atteignent des niveaux de succès massifs.

L’escalier sera écrit et réalisé par Antonio Campos (Le diable tout le temps, Le pecheur) et Maggie Cohn (American Crime Story), qui servent de showrunners. The Max Original est une coproduction entre HBO Max et Annapurna Television, avec Campos et Cohn comme producteurs exécutifs.