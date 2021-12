Juliette Lewis se joint à tous – Star Cast dans Peacock’s Queer as Folk

Juliette Lewis est prêt à apporter le drame.

L’actrice nominée aux Oscars et aux Emmys est prête pour un rôle d’invitée récurrente dans le prochain Queer as Folk de Peacock. Fraîchement sortie de son rôle principal dans Yellowjackets, elle incarnera une mère célibataire qui est plus une amie qu’un parent pour son fils adolescent.

Ed Begley Jr., Champs d’Armand, Chris Renfro, Eric Graise, Sachin bhatt et Dépeceur Benito rejoins aussi Kim cattrall comme guest stars récurrentes dans la réinvention de la série britannique créée par Russell T. Davies.

Queer as Folk explore la vie d’un groupe diversifié d’amis à la Nouvelle-Orléans qui sont transformés à la suite d’une tragédie. Avec un groupe qui comprend une drag queen (Fields), un hédoniste qui aime s’amuser qui est toujours la vie de la fête (Renfro), une travailleuse du sexe charmante et empathique (Bhatt), et un imbibé de martini, et une haute société du sud débutante avec des racines de parc de caravanes (Cattrall), la série offrira sûrement un peu de quelque chose auquel tout le monde peut s’identifier dans son existence personnelle.