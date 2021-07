Julio Baptista coachera la filiale de Valladolid

in

16/07/2021 à 19:46 CEST

Jordi Pozo

Ronaldo Nazario a déjà son entraîneur pour lui Promesses du Real Valladolid. Jules Baptiste, qui dirigeait jusqu’à présent Jeunesse A, a été promu et ira à former la filiale de l’équipe Blanquivioleta après Démission pour affaires personnelles de Javi Baraja, qui avait été entraîneur pendant trois saisons et avait quitté l’équipe en Première division RFEF.

La décision de promouvoir Julio Baptista intervient après des semaines de rumeurs selon lesquelles lié l’entraîneur brésilien avec Juvenil B du Real Madrid. Enfin, Baptista restera à Valladolid et son poste à la tête de la Le Juvenil A sera occupé par Borja Fernández, assistant de Javi Baraja durant les derniers mois de son passage à la tête de Promesas.

Il y a beaucoup d’espoir dans la figure de Julio Baptista en tant qu’entraîneur, qui s’est défini il y a quelques semaines comme un entraîneur qui aime travailler avec le ballon et qui l’a reconnu pour lui. la pré-saison est “le moment le plus important” et que tout le travail qui est fait est “juste avec le ballon”.