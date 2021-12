Julio « Canelito » Luna, face à une belle opportunité

Il a une grande importance pour le spectaculaire combattant lagon Julio « Canelito » Luna, le combat qu’il tiendra le samedi 18 décembre prochain au stade José María « Capi » Correa de San Allende, Guanajuato, lorsqu’il concourra pour le championnat Fecarbox de la World Council of Boxing (WBC, pour son acronyme en anglais), contre le combattant de la capitale Luis « Lobito » Montelongo, dans ce qui sera la principale bataille du cartel proposé par Miura Boxing Promotions, dirigé par Manuel Garrido, et qui peut être vu dans toute l’Amérique latine à travers Combate Space.

« Le titre que je m’apprête à disputer signifie beaucoup pour moi », a prévenu le jeune boxeur, mentionnant qu’une victoire représente une belle opportunité de franchir une étape importante dans sa carrière professionnelle, puisque son objectif est de devenir champion du monde, et il is Fighting vous aidera beaucoup à avancer vers l’atteinte de l’objectif que vous vous êtes fixé lorsque vous avez enfilé pour la première fois une paire de gants de boxe.

Concernant son rival à son tour, il a dit qu’il était conscient qu’il est un adversaire coriace, un combattant acharné, « Je ne vous inquiétez pas, je prends soin, et pour cela », nous nous sommes préparés très dur chaque jour, et d’abord Dieu remportera une victoire extrêmement importante ».

LA BOXE EST VOTRE VIE

D’aussi loin qu’il se souvienne, Julio Ulises Luna Avila est lié au sport des poings, « depuis que je suis né, je l’ai pratiquement vécu dans une salle de boxe, depuis que mon père était boxeur et depuis qu’il était un garçon j’ai accompagné lui à ses entraînements, et puis c’est là que mon goût pour la boxe a commencé », répond avec enthousiasme le talentueux athlète.

Commençant sa carrière dans le domaine amateur à l’âge de 12 ans, Julio Luna a fait 90 combats, ayant une participation exceptionnelle à différentes compétitions aux niveaux étatique et national.

VOUS ATTEINDREZ 100 % DE VOTRE ENGAGEMENT

A 23 ans, et avec un bilan professionnel de 17 victoires, dont 10 par KO, par deux nuls, il est très clair sur son objectif, ce qui l’oblige à faire le meilleur travail de préparation.

« Aujourd’hui, j’essaie de faire 8 à 10 rounds de sparring par jour, avec différents boxeurs de bon niveau de la région de Lagunera », a-t-il commenté, ce qu’il fait dans les installations du Gym Cobrita Luna, situé devant sa maison.

Le frère de l’actuel champion des poids coq du World Boxing Council, Yulihan « Cobrita » Luna, s’entraîne sous la supervision de son père, et de son préparateur physique Rodrigo Tellez.

« La course est quotidienne, les lieux sont Cerro Cristo de las Noas, Cerro de Pancho Villa, et le dimanche courez nous au Puente de Ojuela, le temps que je coure est d’environ une heure », a-t-il expliqué, tout en réitérant que son combat avec Montelongo atteindra cent pour cent.

LA FUTURE COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Julio Luna envisage d’être un professionnel dans tous les domaines, en boxe ses aspirations sont d’égaler sa sœur et de devenir champion du monde, mais il se prépare également à obtenir un diplôme universitaire, en alternant sa carrière d’expert-comptable avec la boxe.

« En dehors de la boxe, il m’a également consacré à étudier une carrière d’expert-comptable, je suis actuellement au neuvième semestre », a-t-il révélé, soulignant que tout l’effort fourni est pour son petit-fils.

Il a également mentionné avoir une entreprise de hamburgers à la maison où je travaille le week-end, « Je suis le père d’une belle fille d’un an et 9 mois, elle s’appelle Ana Julieta Luna Silva à qui je dédie chacun de mes triomphes. , et il c’est pour elle que je me bats tous les jours pour être champion du monde et lui donner un bel avenir », a-t-il déclaré.