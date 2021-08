Julio Ceja quitte l’hôpital

in

Sourcil-Magsayo

Le Mexicain Julio Ceja, qui a subi un énorme KO avec deux coups au visage d’affilée, le deuxième alors qu’il était déjà au dépourvu, il n’a pas de blessure grave et est sorti de l’hôpital où il était observé.

El Pollito a été éliminé samedi dernier par le Philippin Marc Magsayo dans l’éliminateur du monde poids plume WBA, alors qu’il gagnait confortablement sur les trois cartes au cours du dixième des douze tours convenus.

Autrement dit, s’il n’avait pas été abattu ou mis hors de combat, il aurait gagné le procès. Cependant, Magsayo a fait ressortir sa qualité et sa puissance et a terminé le combat avant la limite. Ceja est tombé sur la toile, perdant connaissance pendant quelques instants, mais il s’est rétabli et a annoncé qu’il pourrait s’envoler pour son pays natal dans les prochaines heures.