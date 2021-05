Julio César Chávez et Héctor Camacho / Deux grands qui ont professé respect et admiration

En 1992, Héctor «Macho» Camacho et Julio César Chávez se sont affrontés dans un duel tant attendu qui a attiré l’attention du monde entier. Chávez est sorti vainqueur en remportant une décision unanime, 29 ans plus tard, Chavez affrontera un autre Camacho, mais cette fois le fils du défunt champion du monde dans un combat d’exhibition cet été.

Lorsque ce procès a été proposé à Chávez, il a dit non parce que Camacho était jeune et qu’il avait déjà 58 ​​ans, mais quand ils lui ont dit que ce serait un hommage à l’original “ Macho Man ”, il a changé d’avis et a exprimé:

«Quand ils m’ont dit que c’était un hommage à ‘Macho’ Camacho, Seigneur, j’ai accepté. Je me suis battu contre 5 Portoricains et le plus bavard était Camacho, mais il n’a jamais dérangé ma famille, il ne m’a jamais offensé, nous étions de grands amis et j’ai une grande appréciation pour lui, mais il est sûr de se fâcher à cause du battant je vais donner à son fils ».

Camacho, Junior a déclaré que pendant des années, il avait cherché à affronter Chávez pour venger la défaite qu’il avait infligée à son père, mais il partageait l’impression que son père avait de Chávez. «Je me souviens qu’il me disait que pour lui Chávez est le plus chingón (compétent dans une activité ou une branche de la connaissance). Mon père avait beaucoup de respect et d’appréciation pour lui et cela se voyait dans l’amitié qu’ils avaient après leur combat ».

Il n’y a rien de mieux que de voir comment deux grands professent respect et admiration, ce que même la mort ne peut pas défaire.