Julio César Chávez et le fils de ‘Macho’ Camacho en viennent presque aux mains avant leur combat

L’ancien champion du monde Julio César Chavez, meilleur combattant mexicain de l’histoire, a promis ce samedi qu’il punira le Portoricain Hector Camacho, qu’il affrontera le 19 juin dans un combat d’exhibition.

“Ce vieil homme va te donner la baise de ta vie, tu m’as manqué de respect”, a-t-il dit. Chavez au fils de l’un de ses plus féroces rivaux, Camacho Hector ‘Macho’, que le Mexicain a battu en 1992 à Las Vegas.

Chavez, sur le point d’avoir 59 ans, a fait plusieurs combats d’exhibition ces dernières années afin de récolter des fonds pour aider les personnes sans ressources et ce samedi il a proposé de diffuser son combat avec le fils de Camacho, mais ils étaient sur le point d’en venir aux mains.

Les Caraïbes ont offensé l’ancien champion du monde avec des propos ronflants, devant lesquels le boxeur à la retraite a promis de riposter sur le ring.

“Ce n’est plus une exposition, ça va être un putain de combat”, a-t-il déclaré. Julio César Chavez, qui était le monarque mondial dans les divisions super poids plume, poids léger et super léger et a remporté 107 combats, 85 par KO, avec six défaites et deux nuls.

En 1992, Chavez vaincu Hector Camacho et a conservé le titre super léger du World Boxing Council dans un combat que le combattant à la retraite a considéré ce samedi comme le plus médiatique de sa carrière et qui a paralysé tout le Mexique.

Sur la carte où il affrontera le fils de Camacho, le Mexicain sera accompagné de ses enfants Omar Chavez, qui défiera Ramón ‘Inocente’ lvarez, frère du champion Saul ‘Canelo’ lvarez; Oui Julio César Chavez Junior, qui sera mesuré à Anderson Silva, ancien champion des poids moyens de l’UFC.

Dans la soirée il fera ses débuts en boxe professionnelle Johan alvarez, neveu de ‘Canelo’, considéré comme le meilleur boxeur livre pour livre du moment.

