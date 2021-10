Julio César Chávez Jr. a reçu une suspension de 3 ans par la Commission du Nevada pour ne pas avoir passé un test antidopage

Tel que rapporté par Jake Donovan de Boxing Scene, le fils de la légende, Julio César Chávez Jr., a reçu une suspension de trois ans par la Commission du Nevada pour avoir refusé de passer un test antidopage en octobre 2019.

Il s’est avéré que mercredi dernier, un panel de cinq personnes a voté en faveur de la sanction proposée par Mike Detmer, procureur adjoint du Nevada, au nom du directeur de la Nevada Athletic Commission, Bob Bennett.

Selon ce qu’a expliqué Donovan, la suspension durera jusqu’au 24 octobre 2022, en plus du fait qu’il devra payer plus de 3 000 $ d’amende et devra subir un programme antidopage pour que la sanction soit levée.

Chavez Jr. a récemment annoncé son intention de revenir sur son ring en décembre ou en janvier prochain. La suspension n’affectera pas une telle tentative, car il n’a pas combattu aux États-Unis depuis la défaite de TKO en décembre 2019 contre Daniel Jacobs. Trois combats ultérieurs ont eu lieu au Mexique, tout comme le prochain. – Jake Donovan (@JakeNDaBox) 20 octobre 2021

L’Agence mondiale antidopage a demandé à Chávez Jr. une analyse d’urine à Hollywood, en Californie, mais le fils de la légende mexicaine a refusé de le faire. Par conséquent, l’agence a notifié la Commission du Nevada, qui a suspendu le boxeur.

