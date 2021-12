Julio César Chávez Jr. montre son côté humain avec un don important à l’hôpital Culiacán

Le boxeur Julio César Chavez Jr. Il s’est rendu le week-end dernier à l’hôpital pédiatrique de Culiacán pour Noël. La raison de sa visite était de faire un don pour le personnel qui travaille dans ledit hôpital et pour les enfants qui sont soignés à l’hôpital.

Le boxeur mexicain a rendu sa contribution publique via son profil Instagram avec une publication photo dans laquelle il était accompagné de quelques mots qui montraient le côté le plus humain de Chavez Jr.

« J’ai dû aller à l’hôpital pédiatrique de Culiacán. Donnez le temps le plus important aux enfants et à leurs parents de tout votre cœur. Ensuite de l’argent pour les médicaments, les jouets, la nourriture le plus important est que nous l’ayons fait pour Dieu et pour ceux qui en ont vraiment besoin, c’est de notre Seigneur Dieu qui nous a envoyé ces bénédictions », a-t-il posté sur son mur.

Le combattant a fait un don important avec des médicaments, de la nourriture, des jouets et de l’argent. Le montant économique n’a pas été dévoilé, mais le geste mérite d’être reconnu. Ses adeptes des réseaux sociaux n’ont pas hésité à applaudir et à partager le travail altruiste du boxeur.

A ces dates si importantes pour les enfants et leur famille, toute aide est la bienvenue et profiter de leur temps est plus que gratifiant pour les petits qui sont admis à l’hôpital loin de leurs proches.

Pendant, Jules César Il attend que son prochain combat soit confirmé, qui serait contre le youtuber américain Jacques Paul. Le Mexicain a assuré il y a quelques jours que le youtuber n’avait qu’à être encouragé, puisqu’il est prêt à conclure un accord pour le combat ; Sinon, il devra attendre pour monter sur le ring jusqu’au 5 février 2022 pour combattre dans son pays, le Mexique.