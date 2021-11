Julio César la Cruz remporte l’or pour Cuba et entre dans l’histoire à Tokyo 2020

Julio César la Cruz est déjà un historique de la boxe olympique, car ce vendredi, le boxeur cubain a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire des Jeux Olympiques, en rejoignant la liste restreinte des boxeurs qui ont remporté la médaille d’or dans deux catégories différentes, après avoir battu Muslim Gadzhimagomedov, du Comité olympique russe, pour accrocher la deuxième médaille d’or olympique de sa carrière.

La Cruz a battu le boxeur russe par décision unanime (5-0) à la Kokugikan Arena, s’imposer comme le nouveau champion olympique des poids lourds et remporter sa deuxième médaille d’or, après avoir été champion olympique dans la catégorie des mi-lourds, aux Jeux de Rio 2016.

Le Cubain est devenu le premier boxeur à remporter deux médailles d’or dans les catégories les plus élevées des Jeux Olympiques, car il n’a eu aucun problème majeur à vaincre Gadzhimagomedov par décision unanime par un score final de 5-0 et a conduit Cuba à remporter sa sixième médaille d’or à Tokyo 2020.

Un « Je t’aime, Cuba » a résonné dans la Kokugikan Arena, après que La Cruz a remporté le combat final des poids lourds à Tokyo 2020, où il est devenu le septième boxeur à remporter l’or olympique à remporter l’or dans deux catégories différentes.

Cuba domine la boxe

Jusqu’au moment, Cuba a 13 médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, dont 6 d’or, 3 d’argent et 4 de bronze, dans nos Jeux où la délégation cubaine a dominé la boxe, car en plus de La Cruz, Arlen López et Roniel Iglesias, ils ont accroché la médaille d’or pour le pays des Caraïbes, qui pourrait ajouter une médaille de plus dimanche prochain, quand Andy Cruz rencontre l’Américain Keyshawn Davis dans la finale masculine des poids légers.