Julio César Martínez conserve le sceptre des mouches WBC

Le Mexicain Julio César ‘Rey’ Martínez ce samedi il a conservé son titre de poids mouche du Conseil mondial de boxe (WBC) en battant par KO technique au cinquième tour à son compatriote Joël ‘Trino’ Cordoue.

Martinez il s’est battu dès le premier « round » et a décroché quelques coups violents face à Cordoue au début du combat promu par Saul ‘Canelo Alvarez, le meilleur boxeur livre pour livre du moment, et s’est produit dans la ville de Guadalajara, capitale de l’État de Jalisco, dans l’ouest du Mexique.

Dans le troisième épisode, un ‘Trille’ cela lui a coûté de garder ses distances et ‘Roi’ il l’a blessé avec des crochets au corps et à la mâchoire. Vers le quatrième tour, Cordoue a réussi à secouer le domaine du champion et a lancé plus de coups de poing, Martinez il a maintenu le rythme du combat et a été plus efficace.

ça peut t’intéresser

Cordoue a commencé le cinquième épisode avec une plus grande mobilité et ses coups ont causé Martinez a commencé à saigner du nez, mais la réaction du monarque a été féroce et dans la contre-attaque, il s’est connecté et l’a envoyé sur la toile.

Même si ‘Trille’ il s’est levé, Martinez Il l’a reçu avec un barrage de coups qui a conduit l’arbitre à arrêter le combat et à donner la victoire par KO technique au cinquième tour à ‘Rey’.

MartinezLe joueur de 26 ans, qui a affiché un poids de 112 livres pour le combat, a établi son record en 18 combats gagnés, dont 14 par KO et une défaite.

Le challenger Joël Cordoue, également 26 ans, avait une marque de 12 combats gagnés, cinq défaites et deux nuls.

C’était la troisième défense de ‘Rey’ Martinez, qui n’avait pas combattu depuis le 23 octobre dernier lorsqu’il a battu son compatriote Moises Calleros Garcia par TKO au deuxième tour.

Martínez est champion du monde depuis le 20 novembre 2019, date à laquelle il a battu le Nicaraguayen Cristofer Rosales aussi par KO technique. Sa deuxième défense WBC était contre le Britannique. Jay Harris, le 29 février 2020.

Dans le combat de sauvegarde à Guadalajara, le Cubain Daniel Matellón (12-0-2, 6 KO), a battu le Mexicain par décision unanime José Argumedo (24-5-1, 15 KO), et a conservé le titre intérimaire des poids mouches légers de la World Boxing Association (WBA).