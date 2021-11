Julio César Martínez et McWilliams Arroyo ont fait un nul technique pour une tête du Mexicain

Arroyo-Martinez

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Dans le duel co-star de la nuit, Julio César Martinez (18-1, 14 KO) et McWilliams Arroyo (21-4, 16 KO) se disputent le titre mondial WBC des poids mouches, propriété du premier. Dans cette énième guerre Mexique-Porto Rico, le premier tour a été formidable, le champion tombant le premier après un énorme crochet et, dans les derniers tours, le challenger après un autre coup similaire. Arroyo a subi un coup de tête et une coupure conséquente lors d’un deuxième tour plus prudent, bien qu’il ait également été comptabilisé dans une chute moins nette que les précédentes, le produit d’une poussée nette. Le Portoricain n’a pas pu continuer en raison d’une perte de vision, il a donc été décidé que le combat se terminerait comme un null technique.

Bien qu’il ne soit pas en mesure d’affirmer le caractère volontaire de l’action, nous aimerions que les arbitres soient plus énergiques avec des combattants comme Martínez ce soir ou Warrington dans leur revanche contre Lara, abusant de la tête avant dans leurs actions et, par conséquent, donnant un plus haut que -chance nécessaire de terminer les batailles plus tôt. Une chose est un coup de tête isolé et une autre à attaquer dans des actions répétées tout au long d’un combat.