JULIO CÉSAR MARTÍNEZ IMPLACABLE DEVANT JOEL CORDOVA

Le champion WBC des poids mouches Julio César Martínez (18-1, 14 KO) avait un challenger entre les mains. Il s’est effondré et a arrêté Joel Cordova (12-5-2, 3 KO) au sixième round d’un combat rempli de nombreux échanges.

Martínez était calme dans le premier, avec Córdova approchant et cherchant à échanger. Martinez ramassait ses coups, atterrissait bien et ne devenait pas fou. Dans la seconde, Córdova a continué à avancer alors qu’il lançait de nombreux coups de poing pour forcer les échanges avec le plus gros puncheur. Martinez contre-attaquait bien et allait au corps, mais il manquait également de gros coups.

Martinez commençait à faire plus de dégâts dans les troisième et quatrième. Córdoba était très joueur et continuait d’avancer tout en lançant de nombreux coups. C’était une bagarre au cinquième, avec Córdoba essayant toujours de combattre le feu par le feu contre le dangereux Martinez.

Au sixième, Martinez déchargeait Cordoba, lui causant finalement des ennuis et le renversant. Córdova s’est maquillé, mais il était durement touché, titubant, forçant l’arbitre à intervenir et à rejeter le combat.