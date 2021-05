Julio Jones dit qu’il veut quitter Atlanta lors d’un appel téléphonique télévisé en direct avec Shannon Sharpe

Le tourbillon de rumeurs sur l’avenir de Julio Jones a atteint son apogée lundi matin indiscutable lorsque Shannon Sharpe a donné un rapide coup de fil à Jones.

Shannon Sharpe a juste appelé Julio Jones et lui a demandé s’il allait à Dallas. Cela doit faire partie du contenu quotidien. pic.twitter.com/0ZA6dve6xn – KeatonItReal (@KeatonItReal_) 24 mai 2021

Au lieu de danser avec des «sources familières à la situation», Shannon est allé directement à Julio comme si ce n’était pas un gros problème, et lui a carrément demandé s’il voulait jouer pour les Cowboys, ou le rester à Atlanta. La réponse ne rendra pas les fans des Falcons heureux.

«Je suis absent (d’Atlanta). Je veux gagner.”

Je ne sais même pas si Julio savait qu’il était à la télévision en direct, ce qui rendait toute cette situation encore plus intrigante. Bien sûr, Sharpe a dû le biffer un peu pour que Dallas soit ce point d’atterrissage possible, disant qu’il ne gagnerait rien avec les Cowboys. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment juste, mais je veux dire … c’est un peu à Dallas de prouver qu’ils peuvent revenir au Super Bowl à ce stade.

Les Falcons sont tout simplement trop incohérents, et bien qu’ils aient un joueur incroyable dans le repêchage à Kyle Pitts, il est difficile de voir Atlanta dépasser les Buccaneers dans la NFC Sud, ou en faire assez cette intersaison pour faire une poussée en séries éliminatoires. Jones a 32 ans et il lui reste probablement 3-4 ans avant que son corps ne s’use. Mec veut en profiter au maximum et obtenir une bague, et pense que ce n’est pas possible là où il est. Il y aura une longue file d’attente pour ses services si les Falcons le mettent sur le bloc, même après un projet lourd de receveurs comme nous venons de l’avoir.

En parlant de ce moment, David Fucillo de Draft Kings Nation a eu une idée incroyable: ayons juste des athlètes Shannon à froid dans ses contacts tous les jours. Écoutez, toute offense visait à sauter Bayless, mais je pense que Sharpe assis seul, dans un studio, avec un verre de Henny appelant des gens qu’il connaît et se plongeant au cœur de ces rumeurs est tellement mieux que de passer six heures par jour à pronostiquer sur ce qu’un joueur PEUT vouloir faire.

Obtenez le parrainage d’un important opérateur de téléphonie mobile, appelez-le “Sharpe Calls”. Cette idée s’écrit vraiment.