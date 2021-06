Julio Jones officiellement échangé aux Titans dans le cadre d’un accord à succès ⋆ .

in

Il a été rapporté que la saga hors saison Julio Jones est officiellement terminée. Ian Rapoport a rapporté plus tôt que le Pro-Bowl WR Julio Jones se dirigeait vers les Titans du Tennessee en échange d’au moins un choix de 2e ronde.

Sources: Les #Falcons échangent le All-Pro WR Julio Jones contre les #Titans en échange d’au moins un choix de 2e ronde. Un blockbuster pour le Tennessee, qui obtient désormais la menace tant convoitée du gros jeu. Et Atlanta se retrouve avec un très bon rapport qualité-prix. – Ian Rapoport (@RapSheet) 6 juin 2021

L’écriture était sur le mur pour Jones pendant toute la saison morte et il semble que les Falcons aient obtenu un prix assez bon pour le WR mécontent.

Jones rejoindra le pro-Bowler Derrick Henry et le jeune étalon WR AJ Brown pour former l’un des duos WR les plus meurtriers de la ligue.

Les détails officiels de l’accord n’ont pas encore été complètement annoncés, mais il semble que les deux équipes obtiendront ce qu’elles veulent. Après avoir battu 11-5 la saison dernière et remporté la division, les équipes semblent prêtes à remporter un autre titre de l’AFC Sud. Après que Corey Davis a signé avec les Jets et Jonnu Smith a signé avec le Patriot pendant l’intersaison, les Titans recherchaient un receveur extérieur compétent et ils ont trouvé la solution parfaite. Tannehill aura l’un des meilleurs trios avec qui travailler au début des OTA de la saison 2021.

