Julio Lugo, arrêt-court de longue date de la MLB, décédé à 45 ans

Julio Lugo, l’arrêt-court de longue date de la MLB qui a remporté une Série mondiale avec les Red Sox de Boston, est décédé, a déclaré la famille à Enrique Rojas d’ESPN. Il avait 45 ans. La cause du décès n’a pas été officiellement annoncée, mais Rojas a déclaré que Lugo était décédé « probablement à cause d’une crise cardiaque ».

Lugo a joué dans la MLB pendant 12 saisons et a commencé sa carrière avec les Astros de Houston. Il y a passé près de quatre saisons avant de signer avec les Devil Rays de Tampa Bay en 2003. Lugo a ensuite été échangé aux Dodgers de Los Angles à l’été 2006 et a terminé l’année avec l’équipe de NL West. En décembre 2006, Lugo a signé un contrat de 36 millions de dollars sur quatre ans avec les Boston Red Six et a aidé l’équipe à remporter les World Series en 2007.

« Pour vous dire la vérité, j’ai eu quelques [other] offres avec plus d’argent », a déclaré Lugo lorsqu’il a signé avec les Red Sox, selon Boston.com. « J’ai toujours aimé Boston, je voulais venir ici, je veux jouer ici. Je me plais beaucoup ici. Cela a toujours été mon premier choix ici. Boston était mon premier choix… quand je venais ici et jouais avec Tampa, les gens [were] super. Les fans [were] super. J’aime le stade. J’aime les fans ici, ils sont bruyants. Ils m’ont rendu fou quand j’étais de l’autre côté, alors je veux être de leur côté. »

En juillet 2009, Lugo a été désigné pour une affectation et a été échangé aux Cardinals de Saint-Louis. Il a ensuite été échangé aux Orioles de Baltimore en avril 2010 où il a frappé .249 en 93 matchs. En mai 2011, Lugo a signé un contrat de ligue mineure avec les Braves d’Atlanta et a finalement été appelé dans les ligues majeures. Il a été libéré des Braves en septembre. Pour sa carrière, Lugo a frappé .269 avec 80 circuits et 475 points produits. Sa meilleure saison a été en 2005 avec les Devils Rays alors qu’il a frappé .295 avec six circuits, 57 points produits et 39 buts volés.

« Je vais m’inquiéter des choses que je peux faire. Je vais apporter ce que Julio Lugo peut faire, et je pense que ça va suffire parce que je sais que je suis un bon joueur », a déclaré Lugo dans le même sens. entretien de 2006. Je suis surexcité. Je vais y aller et faire de mon mieux. Je vais montrer aux gens pourquoi ils m’ont choisi parce qu’il y a beaucoup de gens qu’ils peuvent signer. »