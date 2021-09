Julio Macias parle de “On My Block” de Netflix, n’étant pas typé et montrant la gamme en tant qu’acteur (exclusif)

On My Block revient sur Netflix pour sa quatrième et dernière saison. La quatrième saison fera la chronique de l’équipe d’East LA alors que leurs amitiés sont mises à l’épreuve pendant qu’ils essaient de naviguer dans la dernière année du lycée et de passer de l’adolescence à l’âge adulte. De nombreux changements se sont produits depuis que les fans ont vu l’équipage pour la dernière fois.

La populaire série Netflix a été créée en 2018 et suit un quatuor d’amis équilibrant la vie et le lycée. Tout au long de la série, les fans ont vécu des montagnes russes émotionnelles de triomphe et de tragédie. À la fin de la saison 3, Oscar, joué par Julio Macias, essayait de sortir de la vie de gang. Cette saison, Macias dit à Popculture.com que les téléspectateurs verront si Oscar mérite une seconde chance.

L’émission s’est avérée être un rôle marquant pour Macias, qui a depuis joué dans la série Selena, également sur Netflix. Macias réfléchit également à son passage dans la série, choisissant soigneusement ses rôles et sur quoi il travaille ensuite.

PC : À quel point êtes-vous excité pour la quatrième saison de On My Block ?

JM : Je suis assez pompé. C’est vous savez, cela fait cinq ans maintenant, en train de se préparer, je suis impatient de voir où les gens peuvent voir où tout le monde atterrit.

PC : La saison 4 commence deux ans après la fin de la saison trois, ce qui est un écart assez important. À la fin de la saison 3, vous et César étiez à peu près des lieux d’échange. Il était le chef des Santo. Vous meniez une vie domestique avec votre petite amie et deveniez paternité. Sans trop donner sur ce que la saison 4 va approfondir, pouvez-vous donner aux fans une idée de la dynamique relationnelle au sein du groupe ?

JM : Tout le monde dit que les vrais sont ceux qui vous accompagnent dès le premier jour. Mais ce groupe change et ce groupe évolue. Et parfois, les personnes que vous pensiez être les plus proches de vous et qu’est-ce que c’était que l’école primaire ou le collège ou quoi que ce soit, tout d’un coup, vous pouvez vous sentir comme des étrangers. Donc, personnellement, j’aime vraiment où ils se sont arrêtés. Au début de la saison 4, vous avez encore des émotions et des sentiments résiduels pour ce qu’ils ont l’un pour l’autre. Oscar est plus que connu sous le nom de “Spooky” maintenant. Il essaie en quelque sorte de s’en débarrasser le plus possible.

PC : J’aime la croissance qu’elle montre au sein du personnage d’Oscar la trajectoire de sa transition. Ce n’est pas nécessairement exploré à la télévision. L’art imite la vie et il y en a qui travaillent le plus dur pour sortir de ce style de vie. Qu’avez-vous hâte que les téléspectateurs voient en ce qui concerne le développement de votre personnage cette saison ?

JM : Je suis ravi que les gens voient aussi cette exploration. Il y a des raisons pour lesquelles certaines personnes entrent dans la vie : certaines par nécessité, certaines par peur, d’autres par sens du devoir culturel. Ces groupes ont été formés avant tout pour la protection de la communauté. Qu’elles aient évolué ou non en organisations criminelles et violentes. Cela fait des décennies que ça culmine. Mais au début, c’était une chose de « La police ne va pas s’occuper de moi dans ma communauté. Nous devons donc surveiller nos propres communautés. Et c’est un peu comme ça que ça commence. Et quand vous avez cette histoire, quand elle vous est vendue de cette façon, au moins pour certaines personnes et certainement pour quelqu’un comme Oscar qui vit selon ce code. Et vous voyez beaucoup de gens qui sortent de la vie. Et ils disent : ‘Sang dedans, sang dehors.’ Mais certaines personnes restent et continuent leur vie et ces organisations, ces groupes se disent en quelque sorte : « Très bien, eh bien, vous avez fait votre temps, et maintenant vous allez vivre votre vie ou quoi que ce soit. » D’autres restent affiliés et essaient de corriger certaines choses. Pour Oscar, je pense que c’est tout à fait ça. Il comprend ce qu’il a fait en son temps avec les Santo. Mais maintenant, il veut vivre sa propre vie. Méritait-il une seconde chance ? Nous ne savons pas. Mais il essaie définitivement de le gagner.

PC : Les gens développent des liens émotionnels avec ces personnages. De toute évidence, le spectacle ne va pas durer éternellement. À votre avis, pensez-vous que les téléspectateurs seront satisfaits de la fin de l’émission ?

JM : Je pense que certains fans vont être ravis de la façon dont nous allons terminer et d’autres vont se dire : “Eh bien, j’aurais fait les choses différemment.” En tant que participant actif de l’émission, en tant qu’acteur, je ne peux que donner la vérité à ce qui est écrit sur la page. Et j’espère que les scénaristes qui ont fait un travail incroyable au cours des trois premières saisons vont le conclure de la meilleure façon qu’ils pensaient que ces personnages devraient le faire, je pense que les fans seront heureux. Je pense que nous terminons sur une note forte. La seule chose qui m’attriste un peu, pas tellement que je souhaite que notre émission continue, mais j’aimerais que des émissions comme la nôtre aient une durée de vie plus longue. J’aimerais voir plus d’émissions où il n’y a pas de fin rapide et où nous continuons à aborder ces problèmes de la même manière que nous les avons abordés, et aussi avec humour et divertissement.

PC : Je suis heureux que vous ayez évoqué cela parce que je pense que la série a été très populaire parmi les téléspectateurs car elle comble un vide au sein de la démographie spécifique qu’elle cible en raison du contenu du scénario de la série. Comment te sens-tu Sur mon bloc a contribué à la culture?

JM : Je dis tout le temps à ma femme que je suis si reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de jouer un rôle comme Oscar, sois qui, dans 10, 15 ou 20 ans, tu seras un personnage qui colle avec les gens. Et cela ne s’applique pas seulement à mon personnage, mais à la série dans son ensemble. Les émissions de la fin des années 80 et du début des années 90 s’attaquaient à ces situations. Mais même alors, certaines personnes n’étaient pas vraiment prêtes à l’embrasser pleinement. Maintenant, nous savons que les gens sont enthousiastes à l’idée de cela et nous répandons ce mot dans le monde entier. Je pense que c’est fantastique parce que maintenant, ce sont ces émissions qui, en raison du nombre de personnes qui ont répondu à On My Block, que les entreprises voient des émissions similaires valent l’investissement. Il devrait être plus soutenu par les histoires de Black et Brown. Je suis super fier de mon émission, mais je suis plus fier des fans qui ont vraiment défendu cette émission et ont dit: “Nous en voulons plus.”

PC : Au début de la série, étiez-vous nerveux à l’idée d’être catalogué ?

JM : Absolument. Je pense que c’était l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai fait Selena juste après ça. C’était pour s’assurer que les gens sachent que j’étais un acteur et que je jouais un personnage et que ce n’était en aucun cas ce que j’allais être le mexicain symbolique. Je me souviens quand j’ai auditionné pour la série, c’était ce sentiment étrange de ce que mes parents m’ont dit en grandissant. Et puis ce que je crois être vrai. Mes parents m’ont amené ma sœur et moi ici du Mexique pour nous donner une vie meilleure, pour nous éloigner de tout ce qui se passait là-bas, mais pas nécessairement pour nous plonger dans les problèmes et les problèmes qui se produisaient ici aux États-Unis. Alors ils nous ont en quelque sorte protégés de beaucoup de choses et ils voulaient que nous soyons meilleurs. Alors, quand j’ai dit que je voulais être acteur, ma mère m’a dit: “S’il te plaît, ne joue pas comme un gangbanger, comme des médecins ou des avocats”. Nous sommes des éducateurs. Nous sommes tellement plus que cela, juste des stéréotypes. Donc pendant très longtemps, j’ai eu ça dans la tête. Mais ensuite, quand j’ai lu le script et une scène spécifique avec Oscar et César sur la plage, cela m’a vraiment attiré. Je me suis dit : « Yo, il fait ça pour son frère », et cela m’a conduit à travers une spirale de recadrage de la façon dont je regarde cette histoire. J’ai fait mes propres enquêtes pédagogiques. Quand je suis devenu curieux de la culture et que j’ai découvert ce genre de mouvement aux États-Unis, et que j’ai vraiment exploré cela et découvert ce qui se passait, j’ai été vendu. J’avais peur d’être catalogué, mais j’ai vu que ce rôle me donnait une chance de jouer quelque chose qui n’était pas seulement le voyou en arrière-plan.

PC : Quelle est la prochaine étape pour vous ? Sur quels autres projets travaillez-vous ?

JM : Je vais refaire un peu de voix off pour une série animée. Mon objectif en tant qu’acteur est de devenir une sorte de caméléon, quelqu’un que vous ne pouvez tout simplement pas attacher à une certaine chose. Mais quelle que soit cette chose, quelle que soit cette chose que je fasse, je le fais au mieux de mes capacités. Et j’espère que les gens le verront.

La saison 4 de On My Block est disponible sur Netflix à partir du 4 octobre.