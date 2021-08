in

Julio Preciado entre en chirurgie d’urgence, son œil est intervenu | .

Le célèbre musicien sinalo Julio Preciado a dû être admis à l’hôpital d’urgence hier pour subir une opération grâce au fait qu’un verre dans les yeux et il a commencé à voir flou, juste quand il est arrivé à Guadalajara, Jalisco.

C’était dans l’interview pour ‘De Primera Mano’ où la fille de Julio Preciado a pris soin de communiquer l’état de santé de son père, qui n’est pas grave mais ils ont préféré qu’il soit soigné en urgence pour éviter toute complication supplémentaire.

“Il y a quelques mois, il a subi une opération de la cataracte et nous sommes arrivés à Guadalajara hier pour traiter le visa de travail et en raison de la hauteur d’un éclat de verre et d’un épanchement interne dans l’œil, il a dû subir une intervention chirurgicale aujourd’hui”, a-t-il déclaré. Yuliana Estimé.

Selon Yuliana Preciado vers 4h30 de l’après-midi, le Chanteur célèbre Il était déjà dans un bilan précédent pour subir une intervention chirurgicale dans laquelle cet épanchement dans son œil serait traité et pour récupérer sa vision car elle était déjà affectée.

La jeune fille du chanteur a démenti que le célèbre soit en danger perdre vue assurant que sa santé en ce sens est très bonne, “Il va très bien à part qu’il a perdu du poids, il a eu une analyse des reins et tout va très bien, juste cette complication que nous avons traversée”.

“Pas rien de tout cela, vous ne perdrez pas la vue, mais si cela vous a dérangé parce que cela a causé une tache dans votre œil et que vous voyez flou alors il est nécessaire de le traiter avec une intervention chirurgicale.”

Sa fille était chargée de faire connaître Jésus le père, déjà moins de 23 kilos depuis sa chirurgie de la manche gastrique, ceci pour être en meilleure santé et l’un de ses objectifs d’avoir une vie meilleure, donc lui et sa famille sont plus que satisfaits des résultats.

Elle a également révélé qu’ils avaient fait des études sur elle pour avoir fait don d’un rein à son père, ce qui s’est également bien passé et qu’ils sont prêts à commencer la tournée du groupe el recodo aux États-Unis et c’est la raison de leur visite à Guadalajara. pour obtenir le visa.

« Mes tests ont été super bien faits et je vais parfaitement bien, tout. La prochaine tournée est là. Nous avons commencé le 20 août, Dieu merci, tout s’est très bien passé, les temps de Dieu sont parfaits, nous avons commencé à Los Angeles, en Californie ».