Julio Preciado est hospitalisé en urgence à Guadalajara – El Sol de México

L’ancien membre du Banda El Recodo, Julio Preciado, Ça aurait du être stage jeudi après-midi pour le soumettre à un chirurgie d’urgence dans un hôpital Guadalajara.

La nouvelle a suscité une grande inquiétude parmi les abonnés, alors Yuliana Preciado, la fille du chanteur, a révélé plus de détails sur la santé de son père.

➡️ Britney Spears est gratuite ! Son père démissionne de son poste de tuteur légal après 13 ans

Qu’est-il arrivé à Julio Preciado ?

Yuliana a expliqué dans une interview pour l’émission “De primera mano” que l’ancien membre de la Banda El Recodo, 54 ans, un vaisseau oculaire a éclaté; cependant, il se trouve stable, mettant ainsi fin aux rumeurs sur la santé de son père.

“Il y a quelques mois, il a subi une opération de la cataracte, nous sommes donc arrivés à Guadalajara hier, car nous sommes venus traiter le visa de travail. En raison de la hauteur, un petit verre a éclaté et il avait un épanchement interne dans l’œil, ils vont subir chirurgie aujourd’hui ».

Julio Preciado pourrait-il perdre la vue ?

Heureusement, la vue de Julio Preciado n’est pas engagé Malgré l’incident, Yuliana a assuré et souligné que la la chirurgie n’est pas considérée comme à haut risque.

“Non, rien de tout cela, mais si cela vous dérange parce que cela a causé la formation d’une tache dans votre œil et que vous voyez flou, alors si vous devez le traiter par une intervention chirurgicale.”

➡️ Vicente Fernández avance lentement, bouge les yeux et les mains : famille

La fille du chanteur a expliqué que l’intervention chirurgicale avait eu lieu jeudi à 16h30. Il a indiqué que Preciado est bien en ce qui concerne la procédure qu’il a subie pour perdre 23 kilos avec un manchon gastrique et après elle donner un rein.

“Il va très bien, avec la perte de poids, avec les analyses qui ont été faites sur le rein, tout va très bien et rien de plus que la complication que nous avons subie.”

Julio Preciado se débarrasse du Covid-19

En mai de l’année dernière, le chanteur a mis tout le monde en alerte après être allé hospitalisé pour suspicion de Covid-19. Cela a commencé par des symptômes tels que fièvre, essoufflement et frissons.

Cependant, le soulagement est venu lorsque Julio Preciado a révélé que son test pour détecter le virus était revenu négatif et a ensuite expliqué à ses partisans ce qui lui était arrivé.

« J’ai eu un problème de pression à cause d’un médicament que je n’avais pas pris. Les médecins de Guadalajara et d’ici à Mazatlán ont pris la décision de changer le médicament pour mieux me stabiliser, je n’ai été hospitalisé que trois heures et béni soit Dieu, tout va bien », a-t-il déclaré.

➡️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

Le chanteur est en train de Améliorez votre santé, puisqu’après la greffe et les symptômes du coronavirus, il a décidé de changer de vie.