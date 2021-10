Julio Preciado perd plus de 23 kilos et semble méconnaissable | Instagram

Le célèbre chanteur Julio Preciado a réalisé un impressionnant transformation Et jusqu’à présent, il a perdu plus de 35 kilos, donc aujourd’hui, il a l’air méconnaissable, mais il a l’air mieux que jamais et il a l’air extrêmement heureux de son changement.

Il ne fait aucun doute que la vie de Julio Preciado a complètement changé après avoir subi une greffe de rein et maintenant il cherche à promouvoir la culture du don d’organes et une vie plus saine.

A noter que le chanteur est venu peser plus de cent kilos et que ses jambes et genoux ne supportaient plus son poids, c’est pourquoi il a subi une opération de la manche gastrique et a perdu 35 kilos.

Pour cette raison, il y aura un excès de peau sur son corps et il a confirmé qu’il en ferait don pour les personnes qui ont subi des brûlures et ont besoin d’une greffe de peau.

En effet, il y a quelques semaines, il a annoncé qu’il avait 23 kilos, mais dans les tailles j’ai déjà réussi à passer du 44 au 36, et les vêtements sont XL, mais style slim fit (ajusté); avant j’utilisais XL normal.

Je suis très heureuse d’ouvrir le placard et d’avoir tout ce que je veux porter. Mon frère et mes neveux stockent des vêtements pour tout ce que je viens de donner : 27 chemises, environ 30 types de polos et environ 40 pantalons qui ne me vont plus. »

D’un autre côté, il a commenté que même s’il aimerait perdre encore plus de poids, il pense qu’il restera comme il est actuellement.

Il ne serait plus le gentil joufflu, il ne serait plus Julio Preciado, El Gordo de Oro, le joli gros ou quoi que ce soit, comme ça finirait. La vérité, c’est qu’en ce moment je me sens bien, mais je pense que si je perdais environ 12 kilos, ce serait plus que suffisant pour moi. »

Pourtant, Julio Preciado ne veut plus parler de sa santé, puisque pendant près de deux ans il a donné diverses interviews pour tous les problèmes qui ont surgi de ses excès.

Il a subi une greffe de rein, des infections postopératoires, des problèmes de surpoids, une pneumonie et même une opération d’un de ses yeux en raison d’un épanchement oculaire deux mois après avoir été opéré de la cataracte.

C’est ainsi que le chanteur souhaite désormais que le public lui donne une nouvelle opportunité de revenir sur scène et d’interpréter ces chansons qui l’ont propulsé vers la célébrité et le recevront sans aucun doute à bras ouverts.