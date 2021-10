Julio Urías, 20 victoires et Chavez Ravine se rend à ses pieds

Beaucoup pensaient que le rouleau de Julio Urías dans la MLB World Series 2021 avait été emprunté. Et ces mêmes ont dit et inventé que sa position de départ dans la rotation des Dodgers 2021 n’irait pas au-delà d’avril.

Tout faux !

Aujourd’hui, Julio Urías égale la marque de Teodoro Higuera avec les Milwaukee Brewers, la même équipe qui lui a offert sa 20e victoire dans la campagne pour se réaffirmer en tant que leader des victoires de la Ligue nationale en 2021 et accessoirement, en abaissant sa MPM à 2,96, saute directement dans la lutte pour le Cy Young Award.

Ovation debout pour Julio Urías alors qu’il sort de la colline du Dodger Stadium. L’enclos des #Dodgers doit obtenir 8 retraits pour que le culichi termine la saison avec 20 victoires. – Guillermo Celis (@GuillermoCelis) 3 octobre 2021

Julio n’avait qu’une victoire derrière les marques de Fernando Valenzuela et Estaban Loaiza, les deux seuls lanceurs mexicains avec 21 victoires dans le “Big Show”, mais il montre à quel point il est préparé pour que ce numéro reste dans son dossier personnel dans les saisons à venir . . . Rappelez-vous juste à quel point il était difficile et mal défendu entre les victoires 12 et 14, quand il a parfois quitté le match avec un avantage et a été gaspillé plus tard au cours du mois de juillet fatidique pour les Dodgers.

Énorme standing ovation pour Julio Urias (et un câlin de Tío Alberto) alors qu’il sort de la gloire pour sa 20e victoire de la saison. #Dodgers pic.twitter.com/e6k9Hvp9Ol – Michael J. Duarte (@michaeljduarte) 3 octobre 2021

De plus, le culichi devient le premier lanceur à remporter 20 matchs depuis que son coéquipier actuel et concurrent en tête-à-tête pour Cy Young Max Scherzer l’a fait en 2016.

La saison a été longue, et à l’exception d’une semaine d’absence en raison d’un ballon à la jambe, Don Julio a été constant et en bonne santé tout le temps.

Tout l’amour pour le n ° 7. pic.twitter.com/c264nA9k0K – Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 3 octobre 2021

Julio s’annonce, avec Scherzer et Buehler, comme l’une des pierres angulaires des espoirs des Dodgers de Los Angeles de remporter deux championnats consécutifs.

Sa saison régulière se termine avec 20 victoires (32 à vie), trois défaites et une MPM de 2,96.

Julio, sans aucun doute, a été un exemple de sacrifice, de dévouement et de dévouement pour surmonter sa condition physique pour arriver ici. “Dieu m’a donné un mauvais œil, mais il m’a dédommagé avec un bras gauche en or”