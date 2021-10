Julio Urías a remporté le Prix national du sport 2021

L’énorme saison que le Mexicain a eu, Julio Urías, avec les Les Dodgers de Los Angeles fait de lui un créancier pour se voir attribuer la Prix ​​national du sport qui est livré à Mexico par le Commission nationale de la culture physique et des sports (CONADE), sans aucun doute, une réalisation de plus dans sa carrière pour le Sinaloa-né.

Julio Urías a mené une campagne extraordinaire avec Les Dodgers, malgré son élimination de la série de championnat de la Ligue nationale aux mains de Braves d’Atlanta, qui contestent la Épreuves mondiales contre la Astros de Houston. .

Le Mexicain a plus d’une fois sauvé l’équipe de Los Angeles d’une défaite, dépassant même le record de Fernando Valenzuela, en remportant 19 matchs de la saison, battant son compatriote de deux matchs.

Ces réalisations lui ont valu le Prix ​​national du sport dans la catégorie des Sport professionnel. Il convient de noter que le PND, Les athlètes, les athlètes paralympiques et les entraîneurs sont sélectionnés pour leurs réalisations dans une période du 22 octobre 2020 au 10 octobre 2021.

LA MLB NE L’A PAS RÉCOMPENSÉ AVEC LA BAT D’ARGENT

Le Mexicain Julio Urías Il a accepté de ne pas être invité au match des étoiles et n’a rien dit à ce sujet. Cependant, le MLB il a encore fait un mauvais coup dans la course pour lui chauve-souris d’argent en Ligue nationale.

Il va de soi que marquez allemand des Rocheuses du Colorado Il fait figure de favori pour remporter la batte d’argent du National, Jacob Degrom Il était un criminel alors qu’il le pouvait et sans parler de Max Fried, il ressemblait à un frappeur gaucher professionnel pendant la régularité.

Ce qui n’est pas acceptable, c’est le nom de Le cul de Madison parmi les finalistes au-dessus de celui de Julio Urías, qui n’est même pas là.

VOS NUMÉROS DANS LA SAISON

30 matchs 70 apparitions au marbre 59 présences au bâton 5 marqués (2 de plus) 12 coups sûrs (8 de plus) 2 doubles (1 de plus) 0 BB 0 circuits, 0 triples, 0 buts volés. 9 RBI (6 de plus que Madison) 203 AVG, 217 OPB, 237 SLUG, 454 OPS.