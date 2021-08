Julio Urías atteint 13 victoires pour garder les Dodgers à l’affût

Un vieil adage populaire assure que la troisième fois est le charme. Et le jeu de Dodgers Los Angeles contre les Arizona Bells ne pouvait pas être l’exception pour le lanceur gaucher de la Californie.

Julio Urías venu chercher pour la troisième fois consécutive la treizième victoire de la saison qui lui avait été refusée par un mélange entre les Giants de San Francisco, le tangage de l’enclos des releveurs Dodgers et le fait de frapper en temps opportun l’infraction avec des hommes en circulation.

Julio a atteint 13 victoires cette saison ! Il a eu une excellente ouverture en retirant 7 frappeurs sur des prises et n’accordant que des coups sûrs 4. # MexicanPower #YoAmoElBeis pic.twitter.com/zIM6P6nFWz – MLB Mexique (@MLB_Mexico) 1er août 2021

Le culichi, auteur du dernier des World Series 2020, a lancé un excellent match. En cinq manches complètes, il n’a accordé que quatre coups sûrs, en a retiré sept sur des prises et n’a accordé aucun but sur balles. Sa MPM est tombée à 3,40 points mérités par match.

34% de ses lancers ont été qualifiés de frappes ou de swing manqué (à partir de 30%, c’est considéré comme un bon résultat). Sur les 13 Whiffs (porcs ratés), 7 ont réussi à passer la balle rapide.

Sur une note significative, le taux de rotation (rotations par minute de la balle sur son chemin vers le marbre) était légèrement supérieur à la moyenne de la saison. C’est une chose très rare au milieu de tout le buzz autour de la politique de la MLB contre l’utilisation d’aides à la préhension.

C’est la 8e fois en 22 départs que #Dodgers marque au moins 9 points dans un match commencé par Julio Urias – Bill Plunkett (@billplunkettocr) 2 août 2021

Aujourd’hui UrieContrairement aux deux matchs précédents, il a reçu un soutien offensif important de ses coéquipiers, qui ont atteint la plaque 13 fois.

Une autre chose que le lanceur gaucher a reçu du Dodgers c’était le soutien pur et simple du lanceur de relève, qui s’est combiné pour quatre manches sans coup sûr et un seul but sur balles, tandis que cinq serpents se sont rendus sur le banc pour des prises. Le lanceur Yefrie Ramirez avait l’air très bien, à ses débuts avec l’équipe, qui a lancé deux manches et n’a donné qu’un passeport gratuit.

Dave Roberts a déclaré avoir rencontré Yefry Ramirez pour la première fois ce matin. Roberts a fait l’éloge de Ramirez qui a perdu 2 buts pour aider à sauver l’enclos des releveurs. – Dodger Blue (@ DodgerBlue1958) 1er août 2021

Au final, les Dodgers totalisent 64 victoires et Julio Urías égale Kyle Hendricks en tant que leaders en sourires avec 13 de l’ensemble MLB.