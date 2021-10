Julio Urias des Dodgers a visiblement montré Gavin Lux à cause de son mauvais effort

Pour la deuxième année consécutive, les Dodgers de Los Angeles se retrouvent menés 3-1 dans leur match de la Série de championnat de la Ligue nationale avec les Braves d’Atlanta. Mais cette fois, les frustrations se jouent clairement sur le terrain pour Los Angeles.

Alors que les Braves n’ont pas encore commis d’erreur dans la série (et n’ont commis qu’une seule erreur pendant toutes les séries éliminatoires), la défense a été une lutte pour les Dodgers – en particulier avec le joueur de champ intermédiaire devenu joueur de chasse Gavin Lux.

Dans le match 3, Lux a mal joué un ballon volant qui a déclenché une manche de quatre points pour Atlanta avant la victoire finale des Dodgers. Et là où Walker Buehler comprenait les difficultés de Lux à un nouveau poste, le partant du jeu 4, Julio Urias, a essentiellement appelé Lux sur le terrain.

On dirait que Julio Urías voulait que Gavin Lux fasse un meilleur effort sur ce jeu pic.twitter.com/zQqE5Bm3Zc – Talkin ‘Baseball (@TalkinBaseball_) 21 octobre 2021

Avec des coureurs en première et troisième manche dans la troisième manche, le passionné de perles Joc Pederson a doucement frappé une balle volante au champ central peu profond. Mais au lieu de se préparer pour une tentative de plongeon, Lux a relâché et a aligné le ballon sur un rebond. Urias s’est tourné vers le champ central et a levé les bras avec incrédulité, regardant son joueur de champ central.

Urias voulait clairement que Lux plonge. Il laissa tout le monde voir ce qu’il pensait de l’effort de Lux.

Et bien sûr, Lux aurait probablement dû faire une meilleure tentative, mais ce n’est pas un super look de la part d’Urias pour donner l’impression que Lux laissait tomber l’équipe. Lux n’est pas celui qui a accordé trois circuits avant ce coup sûr.

C’est essentiellement ainsi que s’est déroulé le match de mercredi pour Los Angeles, car même le vainqueur du Gold Glove, Mookie Betts, a connu des moments difficiles au centre du terrain.

vous savez que les cagnards ont un problème de champ central si même mookie betts fait des erreurs là-bas pic.twitter.com/okYHBNlpOY – Talkin ‘Baseball (@TalkinBaseball_) 21 octobre 2021

Les Braves allaient gagner, 9-2.

