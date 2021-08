Julio Urías lance un match simulé au Dodgers Stadium et revient

in

Les Dodgers Los Angeles compte actuellement deux lanceurs et demi partants. La nouvelle de la sortie du culichi sur la liste des blessés Julio Urías il tomba sur l’équipe bleue comme un seau d’eau froide.

Le lanceur mexicain est en tête des majors en termes de victoires (13) depuis un certain temps, bien qu’il ait maintenant cédé la place à Kyle Hendricks en solo avec 14 coups sûrs.

Efficace est le mot qui définit le mieux son développement. Sans une prédominance de grandes performances avec un contrôle étroit du rival (3,29 ERA et 1,07 de Whip), il a réussi à obtenir les retraits nécessaires, à parcourir les matchs et à marquer les victoires contre les rivaux.

Julio Urías lance un jeu de simulation aujourd’hui alors qu’il revient d’une contusion au mollet. Clayton Kershaw a également rejoué le catch aujourd’hui. pic.twitter.com/ZyI2wzC7oF – Dodger Insider (@DodgerInsider) 18 août 2021

C’est pourquoi le lancer reçu au plus fort de la quatrième manche lorsqu’il a consommé son deuxième au bâton du premier match contre les Mets a laissé un mauvais pressentiment. juillet il a été retiré une seule manche plus tard, sans décision et immédiatement placé sur la liste des personnes handicapées de 10 jours.

La bonne nouvelle est venue aujourd’hui de la voix de Dave Roberts. juillet il lançait un jeu simulé dans l’après-midi et apparemment c’était excellent.

Roberts a déclaré qu’Urias se sentait bien à la sortie de son jeu de simulation et qu’il reviendra dans la rotation une fois que ses 10 jours sur l’IL seront écoulés. Betts pourrait potentiellement partir en cure de désintoxication dans un proche avenir avec l’espoir de revenir la semaine prochaine. – Dodger Insider (@DodgerInsider) 19 août 2021

La route du retour semble tracée et le culichi est raté pour sa position dans la rotation de départ.