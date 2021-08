Julio Urías maintient les Padres à zéro en cinq chapitres à son retour

in

Le premier but volant de la série parmi les Dodgers Los Angeles et San Diego Padres a été rencontré pour l’équipe de Californie. Julio Urías a fait son travail et a passé le relais à l’enclos des releveurs avec le tableau de bord à zéro.

Lors d’une nuit impeccable pendant les trois premières manches, avec une frayeur dans la quatrième, et avec des routes encombrées dans la cinquième, le culichi Julio Urías a fait preuve de sang-froid et a terminé sa section en quittant les Padres sans atteindre le registre.

Julio Urías part après 5 emplois. Il vise sa 14e victoire de la saison. #YoAmoElBeis pic.twitter.com/DPYykjLpMe – MLB Mexique (@MLB_Mexico) 25 août 2021

juillet il a lancé cinq passes complétées, a accordé un coup sûr en solo et a marché deux. dans le même temps, il a réussi à éliminer quatre rivaux. Ils ne l’ont frappé durement que trois fois (à plus de 95 mph), l’un d’eux capturé par AJ Pollock dans l’au-delà et ramené à la vie alors qu’il y avait peu d’espoir de survie.

Énorme Pollock aidant Julio Urias !!! https://t.co/FZgTLPjTVW – Antonio de Valdés (@adevaldes) 25 août 2021

Le gaucher mexicain juste à côté de la liste des blessés a utilisé 74 lancers pour faire son travail, dont 23 (31%) ont été qualifiés de strikes ou de rats par les frappeurs des Padres de San Diego. Son slurve était un couteau qu’il induisait fréquemment en erreur et sept fois sur 26 lancers, il a atterri dans la zone sans que les battes ne bougent.

Julio Urías🇲🇽 a lancé le feu dans son ouverture devant @Padres. Le gaucher est à la recherche de sa 14e victoire de l’année. Le jeu ne tient qu’à un fil. ▪️5 billets

▪️1 coup

▪️4 retraits au bâton pic.twitter.com/G6D26MoQxU – Miguel Lugo (@_MiguelLugo) 25 août 2021

Urie Il sort de la surface mais laisse le jeu en sa faveur, gardant ainsi intactes les chances de marquer sa quatorzième victoire.