Julio Urías rivalise avec l’allemand Márquez pour la batte d’argent

Le Mexicain Julio Urías Il est également en concurrence avec le Vénézuélien Marquez allemand Voyons qui obtient la batte d’argent en tant que lanceur dans la Ligue nationale des MLB.

Grâce au match des Dodgers de Los Angeles contre les Rockies du Colorado, Julio Urías Il a frappé un simple de deux points produit par le voltigeur droit pour devenir le lanceur avec le plus de points produits cette saison dans la MLB. Il est à noter que cela peut encore changer.

En environ 27 matchs, le Marqués vénézuélien a frappé 240. avec 12 coups sûrs, 4 doubles, 1 circuit, 7 points produits et 12 retraits au bâton. Alors qu’Urias frappe 200 en 28 matchs avec 11 coups sûrs, 2 doubles et 9 points produits avec 20 retraits au bâton.

Et s’il manquait quelque chose à nos #JulioUrias 🇲🇽, prenez le bâton et pilotez la première course des @LosDodgers, avec laquelle l’offensive est maintenue en vie et le jeu est à égalité. # JulioManía #Losdodgers # PorLa19pic.twitter.com/0kdyFKQvxF

– Reyes Eliud Cíntora (@Eliudtoluca) 22 septembre 2021