Julio Vaqueiro est le nouveau présentateur des nouvelles du soir de Telemundo ⋆ .

Telemundo déplace le présentateur de nouvelles de fin de soirée Julio Vaqueiro vers son journal télévisé phare, “Noticias Telemundo”, a annoncé jeudi le réseau de langue espagnole.

Vaqueiro succède au présentateur chevronné Jose Diaz-Balart, qui reçoit un programme de jour sur la chaîne d’information câblée de la société mère NBC Universal, MSNBC. Diaz-Balart, qui sert également de présentateur de week-end pour “NBC Nightly News”, continuera de faire des spéciaux pour Telemundo.

“Julio incarne la passion pour l’actualité et les reportages rigoureux qui sont au cœur de ce que nous défendons chez Noticias Telemundo”, a déclaré Luis Fernandez, président de Noticias Telemundo, dans un communiqué.

« Julio a toujours fourni un journalisme percutant et rigoureux dans plusieurs rôles d’ancrage, et nous sommes ravis qu’il apporte son intégrité, sa voix unique et son engagement envers notre public à notre journal télévisé phare. »

Vaqueiro a été au poste d’ancrage du journal télévisé de fin de semaine de Telemundo lancé l’année dernière dans le cadre d’une expansion de la programmation d’actualités du réseau. Il prend la relève de « Noticias Telemundo » le 27 septembre.

Originaire du Mexique, Vaqueiro était au premier plan de la couverture médiatique de Telemundo sur la pandémie de coronavirus, la course présidentielle de 2020, les problèmes d’immigration à la frontière américano-mexicaine et la crise politique et économique au Venezuela.

Il a également contribué à « NBC News x Noticias Telemundo Reports », une initiative d’information entre les deux réseaux où des journalistes bilingues collaborent sur des reportages diffusés en espagnol sur Telemundo et en anglais sur NBC News.

Vaqueiro a rejoint le réseau national d’information de Telemundo en 2017 en tant que co-présentateur du journal télévisé du week-end, “Noticias Telemundo Fin de Semana”. Avant cela, il était co-présentateur de Telemundo 52, la station de Los Angeles du réseau.

Vaqueiro a également été correspondant à Mexico pour le magazine d’information « Al Rojo Vivo » et a collaboré avec MSNBC en tant que contributeur.

