Julión Álvarez annule un concert après des menaces de narcomantas – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Par le biais d’un communiqué, le bureau de Julión Alvarez a annoncé que la présentation de l’interprète et de Su Norteño Banda qui aurait lieu samedi prochain 13 novembre à la foire de Metepec, État de Mexico, a été annulée en raison de causes extérieures à l’artiste, tandis que son L’équipe assure qu’elle attend que le chanteur apporte bientôt son répertoire des plus grands succès au public de cette municipalité, qui lui a toujours témoigné une énorme affection.

La décision prise par le musicien et son équipe a été prise à la suite des narcomensajes qui menaçaient la sécurité de l’événement et qui ont gagné en crédibilité après l’attaque armée contre le bus du groupe ‘La Adictiva’, où heureusement il y avait un blanc l’équilibre, mais qu’il a suscité la peur chez les organisateurs, les artistes et le grand public.

De son côté, la société Diamante, organisatrice du salon et qui est dirigée par Mario Guerra, a annoncé que les concerts programmés étaient définitivement annulés afin de protéger l’intégrité des invités.

En plus de Julión, d’autres chanteurs tels que Pancho Barraza et Christian Nodal, ont également annulé leurs présentations, avant même la suspension définitive de l’événement auquel participeraient également des groupes tels que La Sonora Dinamita, Cuisillos, Matute et La Arrolladora, entre autres. .

Jusqu’à présent, les autorités n’ont fait aucun commentaire sur les menaces ou l’attaque contre ‘La Adictiva’.