Julión Álvarez demande à Christian Nodal de ne pas épouser Beli ?

Apparemment, Julión Álvarez, un collègue du genre régional mexicain de nodal chrétien aurait déclaré qu’il n’aimait pas l’idée du “mariage” qui devait avoir lieu entre son jeune collègue et le “pop star”.

Tout semble indiquer que pour Julión Álvarez, l’achat de la luxueuse bague que Nodal a donnée à «Beli“Le 25 mai était l’un des sujets qui a été abordé lors d’une émission télévisée où il a commenté son opinion sur le lien supposé et en a profité pour envoyer une recommandation au fiancé de Belinda.

Pourquoi « tu ne veux pas qu’elle se marie » ?

Le clou de la musique mexicaine, Julion Alvarez, a commencé par commenter que Christian Nodal a atteint une énorme popularité donc “il doit profiter de son succès”, maintenant qu’il est un interprète reconnu.

L’une des principales raisons pour lesquelles Julio César Álvarez Montelongo estime que Nodal ne devrait pas épouser le «Espanol“C’était celui qu’elle a récemment partagé sur le programme” Suelta la Sopa “, et où elle a toujours clairement exprimé ses motivations.

Il est très jeune, il a 21 ans, il est jeune. Je n’ai rien contre Belinda. (Je lui conseille de ne pas se marier) à cause de son jeune âge, a-t-il précisé lors de l’émission.

Pour l’interprète de “Tu étais parti avant”, Christián Jesús González Nodal, se voit très amoureux de Belinda, sans hésitation, au point d'”avoir dépensé autant d’argent pour un bague de fiançailles“.

Cependant, la relation de travail étroite qui a rapproché le “Roi du T3qu! La” pendant les premiers jours du “Sonora”, En plus d’une grande amitié avec le père de l’interprète de” Adiós Amor “, lui a donné la ligne directrice d’envoyer des conseils à son jeune collègue.

Il est à noter que le natif de La Concordia, ChiapasJulio César Álvarez Montelongo, 38 ans, a été l’un des premiers à soutenir “l’ancien juge de La Voz” pour ce qui pouvait être considéré comme “son parrain musical” aux débuts du musicien.

Et il collaborerait même à la promotion de la carrière du natif de Caborca, lorsqu’il est entré dans l’industrie à l’âge de 17 ans, bien que malheureusement maintenant il ne se souvienne même plus de qui est Julión Álvarez, l’interprète lui-même a laissé entendre “La couleur de tes yeux“.

Conseil en retard ?

Les “anciens juges de La Voz“Ils se sont fiancés le 25 mai lors d’un rendez-vous extrêmement romantique dans un restaurant exclusif en Espagne.

Christian Nodal a offert à Belinda une bague d’une valeur de plus de 3 millions de dollars (60 mille pesos) en symbole de son engagement et que l’actrice accepterait également avec plaisir.

Alors peut-être, la recommandation au “jeune compositeur” arriverait-elle un peu tard si les fortes rumeurs selon lesquelles le couple s’était déjà marié lors d’une cérémonie secrète en Espagne se confirmaient.

Et c’est la star de la télévision elle-même qui a éveillé les soupçons récemment en portant deux bagues à la main, comme certains se réfèrent à la “Nodeli“Ils sont maintenant officiellement mari et femme.

Christian Nodal et Belinda se sont fiancés en mai dernier lors d’un rendez-vous romantique dans un restaurant en Espagne, selon des informations.

Le compositeur et l’un des plus jeunes visages du “Mexicain régional” a déclaré qu'”il est fou amoureux de l’actrice et envisage de la traiter comme une reine à chaque occasion qui se présente”.

Jusqu’ici il n’y aurait eu aucun doute puisque diverses rumeurs prétendent que les « caprices de l’artiste basé au Mexique » ont coûté très cher au membre de la famille González-Nodal.