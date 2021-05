Julius Baer rétrograde Tata Steel pour «réduire» malgré des résultats solides; trouve le risque-récompense défavorable

La demande d’acier devrait rester forte à l’avenir. (Image: REUTERS)

Tata Steel a été parmi les chouchous des investisseurs de Dalal Street qui cherchent à miser sur l’upcycle des matières premières jusqu’à présent cette année. Le titre a bondi de 85% depuis la fin du mois de janvier, pour se négocier désormais à 1 124 roupies chacun. La société du groupe Tata a enregistré une forte croissance de ses revenus pour soutenir l’intérêt d’achat et l’acier en tant que produit de base reste dans une position attrayante compte tenu des événements mondiaux à ce stade. Cependant, le cabinet de courtage et de recherche mondial Julius Baer a décidé de ne pas participer à tout autre rallye du titre et a déclassé le titre pour réduire sa notation.

Les actions surclassent les indices de référence

Bien que se détournant de Tata Steel, les analystes de Julius Baer ont déclaré dans une note récente que Tata Steel était l’un des acteurs majeurs de l’industrie sidérurgique indienne, compte tenu de sa présence géographique diversifiée à grande échelle, de ses opérations nationales à faible coût et de sa concentration sur la valeur. -acier renforcé. Le rapport est intervenu quelques jours après que Tata Steel a signalé une augmentation de 39% du chiffre d’affaires consolidé sur une base annuelle et une augmentation de 11% des livraisons au cours de la même période.

“Alors que les risques à la hausse pour les bénéfices continuent, nous rétrogradons l’action à Réduire avec un prix cible de Rs 1 310 (5,3x EV / EBITDA FY 2023E) alors que le risque-rendement est devenu défavorable”, indique le rapport. Le titre a surperformé les indices de référence depuis la fin du mois de mars de l’année dernière. Alors que Tata Steel a zoomé de 302% sur la période, Nifty 50 a gagné 72% et l’indice Nifty Metal est en hausse d’environ 200%. La hausse est intervenue alors que l’action a rebondi après la liquidation de mars 2020 et que les investisseurs envisagent un virage cyclique favorable.

La demande d’acier devrait rester forte à l’avenir. «La demande d’acier en Inde à long terme sera probablement tirée par les secteurs de l’automobile, de la substitution des importations et des biens de consommation durables et des dépenses d’infrastructure publique. La rentabilité devrait être supérieure aux moyennes historiques compte tenu de la reprise de la demande sur le marché mondial et de l’action politique en Chine », indique le rapport.

D’autres sociétés de courtage ne sont pas d’accord

La société de courtage et de recherche nationale Edelweiss Securities, cependant, continue de croire en Tata Steel. «Nous pensons qu’un cycle sidérurgique favorable et une Europe au point idéal complèteront le double objectif de croissance et de réduction de la dette. Une nouvelle amélioration des spreads européens sera positive car elle améliorera la durabilité de la trésorerie de Tata Steel Europe », a déclaré Edelweiss.

De plus, Kotak Securities estime que le rapport risque-rendement dans Tata Steel est le plus favorable du secteur. «Nous avons augmenté l’EBITDA de 39/19% pour FY2022 / 23E et la juste valeur à Rs 1 400 en mars 2023E sur des bénéfices plus élevés et une dette inférieure. Nous maintenons ACHETER sur des valorisations attrayantes à 3,6X / 4,8X EV / EBITDA FY2022 / 23E », ont-ils déclaré.

(Les recommandations boursières dans cet article sont émises par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.