Julius Baer surpondère l’Inde mais voit une hausse limitée à court terme ; voit une opportunité dans ces actions

La banque d’investissement mondiale Julius Baer est surpondérée sur les marchés boursiers indiens ainsi que sur les marchés américain et chinois, même si elle voit une hausse limitée au niveau de l’indice. “Avec le rythme actuel de reprise du marché, nous pensons que la hausse pourrait être limitée au niveau de l’indice à court/moyen terme immédiat”, ont déclaré les analystes de Julius Baer dans un rapport. Les marchés intérieurs ont récemment atteint de nouveaux sommets, des marchés plus larges participant à la marche à la hausse. Julius Baer avait surpondéré l’Inde en mars de cette année après que le budget de l’Union ait aidé à la reprise des marchés intérieurs.

«Après un fort rebond, le Nifty se négocie désormais à un P/E à terme sur 12 mois de 20,3x, ~8% au-dessus de sa moyenne historique de 18,8x. À 3,0x, le Nifty P/B est bien au-dessus de sa moyenne historique de 2,6x », indique le rapport. Les analystes de Julius Baer s’attendent à ce que la dynamique des bénéfices s’accélère au cours de l’EX22, alors que l’Inde vaccine de plus en plus de la population et que l’économie s’ouvre davantage. Bien que la hausse devrait être limitée au niveau de l’indice, les analystes estiment que les opportunités résident toujours dans le commerce de rotation, les valeurs cycliques. “Le” commerce de rotation “se poursuivra, et nous restons positifs sur les jeux de reprise économique / cycliques domestiques tels que les services financiers, le ciment, l’industrie, l’automobile et les jeux de valeur relative tels que les services publics et certaines PSU”, ajoute le rapport. De plus, les moyennes et petites capitalisations devraient surperformer les indices de référence comme elles l’ont fait jusqu’à présent cette année.

En termes de stratégie d’investissement, Julius Baer mise sur des pièces structurelles et des idées thématiques en Inde. Sous Structural play, le rapport répertorie des actions telles que HDFC Bank, Reliance Industries Ltd, Maruti Suzuki India, Mahindra & Mahindra, ICICI Prudential Life, ICICI Lombard, United Spirits, Sun Pharma et Ultratech Cement.

Idées thématiques – Momentum des gains

Banque ICICI

La Banque Axis

Laboratoires Alkem

Infosys

Syngène

Rotation TradeValue/Mean Reversion

Banque Nationale de l’Inde

TIC

Bharti Airtel

NTPC

CIO / BPCL

Les moyennes et petites capitalisations surperforment

Dalmia Bharat

Coromandel

Ingénierie AIA

Capacité Infra

Aarti Industries

Les inconvénients de Crompton

