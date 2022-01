Julius Randle a dit aux fans des Knicks de « fermer le **** » avec un signe du pouce vers le bas

Le tour inattendu de Julius Randle en vedette a été l’un des meilleurs scénarios de la NBA la saison dernière. Après avoir passé ses six premières années dans la ligue dans trois équipes différentes avec divers degrés de succès, Randle est devenu la pièce maîtresse de la résurgence de l’équipe des New York Knicks. Les Knicks – qui devraient être parmi les pires équipes de la ligue au début de la saison dernière – ont fini par gagner l’avantage du terrain au premier tour des séries éliminatoires. Randle était l’un des 15 joueurs de la ligue nommée All-NBA.

Puis les playoffs ont eu lieu. Les Hawks d’Atlanta ont battu les Knicks en cinq matchs, Randle ayant soudainement des problèmes majeurs en tant que principal centre offensif des Knicks. L’attaquant maintenant âgé de 27 ans a toujours accepté une prolongation de contrat de quatre ans et 117 millions de dollars, et l’espoir était que lui et son équipe pourraient chacun grandir au cours de leur deuxième année sous la direction de l’entraîneur-chef Tom Thibodeau.

Ce n’est pas arrivé. Les Knicks ont eu du mal à rester à .500 pendant la majeure partie de l’année. Leur défense d’élite est tombée. Les nouveaux ajouts Kemba Walker et Evan Fournier n’ont pas été en mesure d’exploiter l’offensive. Randle n’a pas non plus réussi à redécouvrir le succès de l’année dernière, ses chiffres ayant chuté dans tous les domaines par rapport à la saison dernière.

Les fans des Knicks ont hué Randle au Madison Square Garden jeudi contre les Celtics de Boston après un nouveau départ lent. À un moment donné du quatrième trimestre, Randle a marqué un seau et a fait un geste de «pouce vers le bas» aux fans.

Les Knicks ont en fait remporté ce match de manière époustouflante grâce à un buzzer-beater dramatique de RJ Barrett.

C’est l’un des meilleurs buzzers de la saison NBA.

De retour à Randle : l’attaquant était toujours échauffé à l’idée d’entendre les huées du public local après le match malgré la victoire. Lorsqu’on lui a demandé ce que son signe du pouce vers le bas était censé signifier, Randle a donné une belle réponse honnête.

J’ai demandé à Julius Randle ce qu’il voulait dire avec ses pouces vers la foule de Garden. Sa réponse : « Tais-toi. » – Stefan Bondy (@SBondyNYDN) 7 janvier 2022

Randle a eu un match productif, terminant avec 22 points et huit rebonds sur 8 tirs sur 20. Il a également rejoint la longue lignée des athlètes new-yorkais pour adopter les pouces vers le bas.

Vous vous souvenez quand les joueurs des Mets ont fait signe à leurs supporters locaux l’année dernière ? Cela a conduit à une citation classique instantanée de Javy Baez où il a dit que les pouces vers le bas étaient sa façon de huer les fans.

Javy Baez sur le signe du pouce vers le bas Les joueurs des Mets ont attiré l’attention de la foule après leurs coups sûrs: « Quand nous n’obtenons pas de succès, nous allons nous faire huer. Alors ils [the fans] vont se faire huer quand nous aurons du succès. » pic.twitter.com/n2jjMCIXIU – SportsCenter (@SportsCenter) 29 août 2021

Il y a quelques années, les joueurs des Yankees ont adopté le signe du pouce vers le bas après qu’un fan soit devenu viral en le faisant dans la foule. Le geste du pouce vers le bas n’était pas un eff-you pour les fans des Yankees, c’était une célébration amusante d’un mème instantané.

Je ne trouve aucune preuve que les joueurs de football ou de hockey de New York aient le feu vert, mais cela arrivera bientôt.

Les Knicks se battent juste pour participer au tournoi de play-in cette année, et ils auront besoin de Randle pour revenir aux niveaux de production de l’année dernière pour y arriver. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez parier qu’il n’entendra plus de huées qu’après avoir fait savoir aux fans ce qu’il pense de leurs critiques.