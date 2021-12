Julius Randle a explosé à cause du mauvais moment des Knicks

D’une certaine manière, il est inexplicable le mauvais moment que le Knicks dans la saison 2021-22 du NBA.

Le quintette de New York accumule cinq défaites lors de ses six derniers matchs et une fiche de 12-14 dans l’année, se plaçant en 12 position du Conférence Est.

Et sans aucun doute, une grande partie des projecteurs est braquée sur Julius Randle, sa principale figure qui a connu un revers cette année après une campagne où il est même devenu un « all-star ».

« Je dois être meilleur. Tout le monde doit être meilleur. Je prendrai la responsabilité de l’équipe et de moi-même. Cela ne m’affecte pas. En fin de compte, je veux juste gagner. Nous devons nous regarder dans le miroir et décider comment nous voulons que la saison se déroule. Je sais comment je veux que ce soit et je sais que les gars ressentent la même chose, mais nous devons nous y engager », a déclaré Randle consterné.

Au cours de la saison en cours, l’attaquant de puissance a disputé 25 matchs où il affiche en moyenne 19,8 points, 9,8 rebonds et 5,2 passes décisives. Même si les chiffres ne sont pas négligeables, ils sont loin d’être la solution dans une équipe où les renforts, notamment Kemba Walker, n’ont pas été la solution.

🔥 Avec un Julius Randle, les @nyknicks tentent de réduire l’écart à la mi-temps. ??

Rien ne vient cette année pour l’entraîneur Tom Thibodeau, qui n’a pas encore trouvé le moyen de retrouver le niveau auquel ils sont revenus en séries éliminatoires dans la Conférence Est l’an dernier. Pour l’instant, si les Knicks veulent récupérer leurs prétentions, ils ont besoin de la meilleure version de Julius Randle dès que possible.