Julius Randle des Knicks dénonce l’arbitrage biaisé en NBA (vidéo)

Les New York Knicks se sont inclinés 112-110 face aux Brooklyn Nets mardi soir.

La star des Knicks Julius Randle a récolté 24 points, 9 rebonds et 8 passes décisives dans la défaite.

Après le match, il a appelé les arbitres de la NBA pour ce qu’il perçoit comme un arbitrage biaisé.

Plus précisément, Randle n’était pas satisfait du fait qu’il n’ait reçu que deux coups francs pour tout le match.

Julius Randle a dit qu’il avait obtenu cette explication d’un arbitre ce soir pour les appels manqués sur les fautes et ça « pisse [him] encore plus loin” « Ils ont dit que parce que certains contacts ne m’affectent pas, comme cela affecte d’autres joueurs parce que je suis plus fort, ils manquent les appels » pic.twitter.com/uwgqHP0pBQ – Vidéos Knicks (@sny_knicks) 1er décembre 2021

« Je ne peux pas être pénalisé pour être juste plus fort que les gens, et c’est une réponse que j’ai obtenue aujourd’hui », s’est plaint Randle. « Ils ont dit que parce que certains contacts n’affectent pas comme cela affecte les autres joueurs parce que je suis plus fort, ils ont raté les appels. »

Randle a raison d’être contrarié par l’explication, bien qu’il ne soit pas clair si un arbitre spécifique essayait simplement de l’apaiser ou quoi. Si ce n’est pas le cas, il s’agit certainement d’une justification bizarre pour ne pas appeler de fautes, et vous penseriez que cela aurait un impact plus bas sur les grands joueurs de la ligue.

Comment la petite amie de Zach Wilson a réagi à sa dure journée. https://t.co/w8QNqJh10t – Jeu 7 (@game7__) 30 novembre 2021

Avec la défaite de mardi, New York est tombé à 12-11 sur l’année. Au cours de la semaine dernière, l’équipe a été liée à un commerce potentiellement à succès, et il sera intéressant de voir si cette dernière perte s’avère finalement être le catalyseur pour réaliser cet accord.

En rapport: Anthony Davis et Russell Westbrook prennent conscience de la situation COVID de LeBron