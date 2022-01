Julius Randle hué par les fans des Knicks après une performance de deux points contre les Spurs

Les fans des New York Knicks sont considérés comme les plus avertis de la NBA. Il serait très improbable de s’attendre à ce qu’ils aient la mémoire courte.

Le match des Knicks contre les Spurs lundi soir était leur premier match à domicile après avoir accueilli les Celtics jeudi dernier, un match remporté par New York grâce à un triple vainqueur au buzzer de RJ Barrett.

Cependant, une intrigue secondaire intéressante à la sortie du jeu a été titrée par Julius Randle et son geste de « pouce vers le bas » envers les fidèles de l’équipe après un seau en fin de match.

PLUS: Le pouce baissé de Randle aux fans des Knicks un geste futile

Alors qu’il était encore fougueux après le match et a en quelque sorte défendu ses actions, il s’est ensuite excusé et a même été condamné à une amende de 25 000 $ par la ligue.

C’était encore frais dans l’esprit des fans des Knicks et ils ont répondu lundi soir.

Les fans des Knicks huent Randle du sol

Bien que New York ait enregistré une victoire de 111-96, ce fut une sortie oubliable de 34 minutes pour Randle. Il n’a terminé qu’avec deux points, passant à 1 sur 7 sur le terrain tout en enregistrant également 12 rebonds et trois passes décisives.

Il a finalement quitté le match avec 3:49 à jouer alors que les Knicks menaient 24. Alors qu’il se dirigeait vers le banc, la réaction de la foule n’était pas vraiment chaleureuse.

Les Knicks gagnent mais la situation de Julius Randle ne fait qu’empirer. Sa soirée s’est terminée par une faute de frustration et une ligne droite vers le banc, la foule huant puis scandant pour son remplaçant, Obi Toppin. Randle n’a marqué que deux points. C’était sa plus faible production en tant que Knick. – Stefan Bondy (@SBondyNYDN) 11 janvier 2022

« Tout d’abord, c’est dévastateur quand cela se produit pour la première fois », a déclaré Clyde Frazier à propos de s’être fait huer lors de l’émission MSG.

«Alors Randle, je pensais avoir fait la bonne chose. Il s’est excusé auprès des fans. Et c’est une révélation lorsque vous jouez dans l’arène la plus célèbre du monde. Si vous ne jouez pas, vous en entendrez parler. La saison dernière, il a reçu toutes les félicitations et a également été généreusement récompensé. Il doit juste aller sur le terrain et jouer son jeu.

Après le match, l’entraîneur-chef des Knicks a été diplomatique dans sa réponse.

Pass Ligue NBA : Inscrivez-vous pour débloquer des jeux hors marché en direct (essai gratuit de 7 jours)

« C’est une longue saison. Nous aimons nos fans. Nos fans sont fantastiques », a déclaré Tom Thibodeau. «Il y a une appréciation pour eux. Mais avec ça, il y aura des éloges ; il y aura des critiques, et ne vous laissez pas emporter par l’un ou l’autre.

L’explosion des fans des Knicks survient après les difficultés de Randle cette saison, en particulier sur le plan offensif. À chaque match, sa performance de la saison dernière ressemble à une valeur aberrante plutôt qu’à une tendance à la hausse.

Après avoir obtenu une moyenne de 24,1 points sur des écarts de tir de 45,6% sur le terrain et de 41,1% au-delà de l’arc, il ne produit que 19,5 points sur des écarts de 41,9% sur le terrain et de 31,6% sur un terrain à 3 points cette saison.

Il y a certainement plus dans cette histoire en développement entre Randle et les fans, alors restez à l’écoute pendant que les Knicks joueront cinq de leurs six prochains matchs à domicile au Madison Square Garden.