Julius Randle, la star infatigable

Chris Paul, avec 7 points dans la dernière minute et demie, a mis fin à la deuxième meilleure séquence des New York Knicks au cours des 25 dernières années, après treize victoires consécutives lors de la saison 2012-13. Memphis, Lakers, Pélicans, Dallas, Hornets ou Hawks; neuf victoires consécutives d’une valeur immense. Au-delà du jalon historique et moral, le maelström positif trouve l’ancre chez des rivaux qui, rarement, simplifient les choses; dans certains cas (Hawks ou Hornets), avec une double valeur pour la poursuite d’objectifs communs. Personne n’hésite plus à bien parler des Knicks. Aucun rire ne s’échappe ou aucune blague n’est faite. Du point de vue du spectateur neutre, ils peuvent être considérés comme l’un des lancers qui, s’ils confirment leur présence aux playoffs, peuvent rendre la vie difficile à n’importe qui; de celui d’un adepte adverse, vous ne pouvez ressentir que du respect. Ils n’apparaissent pas comme favoris sur le ring, dans une progression qui ne serait pas de cette planète; mais ils sont déjà dans ce groupe d’équipes que personne ne veut croiser quand le moment de vérité arrive.

Tom Thibodeau, candidat légitime pour le meilleur entraîneur de la saison (bien que, pour le moment, derrière, ou à égalité avec Quin Snyder, Monty Williams, Steve Nash ou Doc Rivers), en est l’architecte. C’est lui qui a dessiné de nouveaux plans, révolutionnaires et, pour certains, difficiles à comprendre. A des idées claires, même fixes; il les a toujours eues et ne les changera guère. Maintenant encore moins. Et surtout, il a su les transmettre. A, B, C de chaque entraîneur. À la fin d’un match étrange, des images de certains de leurs joueurs ont été vues en train de faire des séances de tir supplémentaires. Qui sait si c’est un modus operandi du personnel (quelque chose qui n’est pas si rare) ou de leur plein gré; mais, en tout cas, et quelle que soit l’anecdote, les matchs avec Thobodeau sont longs, pour les adversaires et les leurs. Surtout pour les plus importants. Les bons sont toujours meilleurs sur la piste. Un motif éculé, simpliste pour certains, réaliste dans la plupart des cas et une colonne vertébrale pour Tom. Deux des trois joueurs avec le plus de minutes de la saison travaillent sous lui. RJ Barret, avec 2 143 accumulé et 34,6 par match, est troisième sur la liste; Julius Randle, avec 2289 et 37,5, le premier. Parmi eux, Nikola Jokic, favori MVP, avec 2145 et 35,2.

Une star infatigable. Randle a commencé à briller et à transpirer. Logique, peu importe où vous regardez. Dans le méritocratique, sans travail, il n’y a pas de récompense; dans le sport, plus il y a de minutes, plus il y a d’occasions de produire. Sa présence sur la piste a augmenté de cinq minutes depuis la saison dernière, sept depuis la précédente et 23,5 depuis sa première; dans l’actuel, il ne siège que sur le banc un peu plus de 10. Avec ses avantages et ses inconvénients. Si vous maintenez le rythme, ils danseront dans la Grosse Pomme; mais il peut s’évanouir, bien sûr. Thibodeau a trouvé en lui l’extension que tout entraîneur recherche sur le court et Randle, à Thibodeau, la dose de confiance qui lui manquait pour faire le saut. Âmes soeurs. “Il est en forme incroyable. Il est notre moteur et j’ai beaucoup confiance en lui”, confie l’entraîneur à propos du joueur. “Je suis excité à chaque fois que je vais sur le terrain. J’essaie de rendre les fans fiers et j’essaye d’être là pour mes coéquipiers. Nous essayons de gagner le maximum de matchs”, le joueur que l’entraîneur veut avant tout entendre: camaraderie, dévouement et victoires.

Une explosion tardive

Randle n’est pas nouveau dans ce domaine. C’est sa septième saison dans la meilleure ligue du monde. Sélectionné en septième position au repêchage 2014, il a passé ses quatre premières années avec les Lakers, avec une tendance correcte, mais pas suffisante pour figurer parmi les noms de la première ou deuxième ligne de la NBA. Lors de sa dernière saison vêtu de violet et d’or, il a récolté 16,1 points, 8 rebonds et 2,6 passes décisives. Dans le suivant, déjà dans les Pélicans, 21,4 + 8,7 + 3,1. Son plus grand saut statistique, mais non qualitatif, qui a eu lieu dans ce cours, avec son premier All Star comme élément tangible, le prix du joueur le plus amélioré à proximité et le All NBA plus que faisable (depuis Amar’e Stoudemire, le Knicks ils n’ont aucun joueur de cette catégorie).

Il est maintenant un leader et un leader gagnant. Son casier de records montre 23,9 + 10,4 + 6 en moyenne totale; Lorsque le laps de temps est réduit à la dernière série de résultats glorieux, il tire jusqu’à 30,1 + 9,1 + 6,2. En avril, il est le troisième joueur avec le plus de points, derrière les buteurs compulsifs comme Stephen Curry et Luka Doncic. De plus, il a été placé sur la liste des plus décisifs en temps d’embrayage, avec 4,1 points dans ces conditions. Les meilleurs joueurs toujours sur le terrain, oui; mais seulement s’ils se résolvent dans les moments importants. Ahead, un calendrier vraiment compliqué, et pour continuer à résoudre: Memphis, Nuggets, Suns, Clippers, Lakers, Spurs, Hornets ou Celtics, avec un road trip de six matchs inclus, ils attendent avec des griffes acérées et, comme on pouvait s’y attendre, avec beaucoup à faire. jouer.

L’attaquant de puissance n’est pas encore une superstar de la NBA – déjà une star – mais il signe une saison à son apogée. Cohérence combinée à des performances exceptionnelles et au poids gagnant d’une équipe gagnante. Contre Atlanta, 40 points; contre Dallas, 44 ans. Dans l’autre période de plus grande production de victoires dans la Big Apple, du 12 février au 13 mars, nouvelle moyenne au-dessus du total (24,1 + 11,2 + 5,5). Avec LeBron James, il est le septième joueur avec le plus de triple-double de la saison (5), et qui dans toute sa carrière en accumule 11. Avec 38, il est aussi le huitième joueur avec le plus de double-double, étant déjà , à ces hauteurs, la saison au cours de laquelle il a signé le plus de chiffres à deux chiffres dans deux catégories. L’un des plus gros blockbusters de la compétition. Au niveau individuel, mais aussi collectivement, comme cela est évident. Il mène les Knicks dans les trois grandes catégories statistiques, mais aussi en responsabilité offensive et défensive, à temps avec le ballon entre les mains, en rebonds défensifs (où il est troisième du championnat) …

Il s’est amélioré en défense, avec une version bien supérieure à celle montrée les saisons précédentes, et en attaque, avec le triple comme fer de lance. Au cours de ses six premières saisons, Randle n’a réussi à dépasser 30% de précision qu’en 2019; maintenant, il est à 41,8% avec plus de cinq tentatives par match. Derrière, discipline thibodeauienne, avant même son arrivée. Julius sentit quelque chose. Comme l’explique Chris Mannix dans Sports Illustrated, Randle travaille sur des sauts supplémentaires depuis la fin de la saison dernière, ainsi que dans le gymnase. “Il continue de travailler dur. Chaque soir, il continue ce qui reste sur la piste. Il est un excellent exemple pour nos garçons”, a récemment avoué Tom. “Un jour, je suis allé au bureau de la franchise juste pour vérifier ce que je soupçonnais, que les lumières de Tom étaient toujours allumées. Les voilà.”, Randle sur le podcast Adrian Wojnarowski. Un pour l’autre. Et les deux pour les Knicks.