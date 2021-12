Julius Randle se plaint amèrement de l’arbitrage

L’éternelle lutte des grands pour s’affirmer auprès des arbitres, c’est ce qui s’est révélé Julius Randle dans des propos recueillis par ESPN, où il dénonce qu’il ne siffle pas les fautes en sa faveur car les arbitres considèrent qu’il est fort et que les contacts ne doivent pas le déséquilibrer. « Je ne peux pas être pénalisé pour être plus fort que les autres. Je suis outré qu’ils me disent de ne pas appeler de fautes car à cause de mon physique, le contact m’affecte moins que les autres. Cela a été sans vergogne, ils m’ont fait des fautes qui n’ont rien à voir avec elle. faire avec la taille « , a fait valoir la star des Knicks après la défaite contre Filets de Brooklyn.

