Jumanji contre. Space Jam : quel est le meilleur film d’aventure en famille des années 90 ?

Flash en avant dans les années 2000, et TOUT LE MONDE aime Space Jam et Jumanji. On peut voir des petits enfants qui n’étaient même pas vivants en 1996 portant des t-shirts Tune Squad. Et à cause du redémarrage de Dwayne “The Rock” Johnson et Kevin Hart, vous avez beaucoup d’enfants ces jours-ci qui aiment absolument Jumanji. Mais, j’étais là, mec. J’ai vu ces deux films au cinéma, et maintenant que je suis parent de deux enfants, je me demande souvent quel est le meilleur film d’aventure en famille à regarder.

Maintenant, d’accord, avec ce match-up, je ne dis pas quel est le meilleur film dans l’ensemble – je dirais Jumanji d’un mile, mais seulement parce que je suis une ventouse pour Robin Williams. Au lieu de cela, je me demande quel est le meilleur film d’aventure en FAMILLE que vous pouvez réellement regarder en famille. Alors, dans cet esprit, quel est le meilleur film d’aventure en famille ? Eh bien, vous êtes sur le point de le découvrir.