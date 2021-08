JUMANJI: The Curse Returns, basé sur le film original, va changer

Comme nous nous y attendions, il y a eu quelques belles surprises dans la vitrine de la Gamescom Opening Night Live, et une qui est sortie tout droit du champ gauche pour Nintendo Switch était JUMANJI : Le retour de la malédiction; il arrive très bientôt sur PC le 1er septembre, Switch étant la seule console à l’heure actuelle et prévue pour plus tard cette année. Il convient de noter qu’il est basé sur le film original de 1995, et non sur les entrées les plus récentes de la franchise.

Il a été développé par Marmalade Game Studio, qui se spécialise dans les sorties de « jeux de société numériques », y compris des jeux comme Le jeu de la vie 2. Ainsi, plutôt qu’une expérience d’action, il s’agit d’un jeu de société virtuel auquel vous pouvez jouer avec jusqu’à trois autres personnes localement ou en ligne.

JUMANJI : The Curse Returns rassemble jusqu’à 4 joueurs pour affronter le jeu et affronter les créatures et les plantes qu’il envoie dans notre monde. Vous travaillerez en équipe pour atteindre le centre du tableau afin de sauver la ville de Brantford de la faune envahissante de la jungle.

Dans JUMANJI : The Curse Returns, le gameplay suit un format simple ; lancez les dés, lisez les énigmes et préparez-vous à affronter les dangers que Jumanji va déchaîner. Pour chaque tour, il y a une limite de temps, gardant le gameplay en mouvement du début à la fin. La coopération est la clé. Associez les bons objets au bon moment, gérez les bonus de jetons et appliquez des capacités bonus pour bannir un danger en un seul mouvement ! Vous gagnerez ou perdrez ensemble, vous coopérerez donc avec vos amis dès le début. Que vous soyez confronté à une bousculade ou à une combinaison de crocodiles, de piranhas et du chasseur Van Pelt, vous aurez besoin d’un travail d’équipe pour atteindre le centre du tableau.

Images : Tristar Pictures Inc., Marmelade Game Studio

Sur la base du prix Steam, il devrait être assez abordable lorsqu’il atterrira finalement sur Switch – son prix PC sera de 12,99 £ / 12,99 $ / 12,99 €.

Est-ce celui-ci que vous avez hâte d’essayer avec votre famille et vos amis ?