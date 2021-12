Jumbotail lève 85 millions de dollars de financement auprès de la filiale d’Invus et d’autres

Marché de commerce électronique B2B pour les produits alimentaires et d’épicerie Jumbotail a annoncé mardi avoir levé 85 millions de dollars (environ Rs 643,6 crore) sous la direction d’Artal Asia Pte Ltd, une filiale d’Invus. Ajax Capital, le family office de l’entrepreneur vétéran des FMCG Ajay Gupta, a également participé à la série C, selon un communiqué. […]

Le cycle était une combinaison d’investissements primaires et secondaires, les premiers investisseurs Nexus Venture Partners et Kalaari Capital prenant des sorties partielles mineures, a-t-il ajouté. Cela porte le capital total levé par la société à 125 millions de dollars, selon le communiqué. Jumbotail utilisera les fonds pour tripler ses équipes d’ingénierie, de produits, de conception, de science des données, de gestion des catégories, de marketing et de finance.

Il étendra également son marché B2B de base à 100 villes et villages à travers l’Inde, étendra son réseau de magasins J24, investira dans des initiatives de développement des compétences des entrepreneurs Kirana à grande échelle et renforcera davantage ses services de mise sur le marché pour soutenir les marques FMCG régionales et du nouvel âge. , indique le communiqué. « Nous avons presque quadruplé notre échelle en 2021 et cherchons à accélérer davantage notre trajectoire de croissance au cours de l’année à venir. Nous continuerons d’investir de manière agressive pour faire de Jumbotail la destination de choix pour les marques de produits alimentaires et d’épicerie afin d’atteindre l’écrasante majorité des consommateurs indiens via notre réseau pan-indien de partenaires Kirana », a déclaré Ashish Jhina, co-fondateur et COO de Jumbotail.

Francis Cukierman, directeur général, Invus Asia et Benjamin Felt, directeur général, Invus US rejoindront le conseil d’administration de Jumbotail. « Notre structure à feuilles persistantes nous permet de nous associer à long terme avec des entreprises qui cherchent à transformer leurs industries, et nous sommes ravis de nous lancer dans un tel partenariat avec Jumbotail, qui est en train de devenir rapidement une entreprise de définition de l’industrie du commerce électronique B2B », Cukierman mentionné. Felt a ajouté qu’Invus partage la vision de Jumbotail de numériser les magasins Kirana pour transformer le paysage indien de la vente au détail de produits alimentaires et d’épicerie à grande échelle.

Jumbotail connecte près de 2 000 marques et vendeurs FMCG et agrafes à environ 1,5 lakh de magasins Kirana dans 38 villes et villages indiens via son modèle de commerce électronique à pile complète.

L’entreprise fournit des emplois directs et indirects à plus de 2 000 personnes à travers le pays. Jumbotail a été fondée en novembre 2015 par S Karthik Venkateswaran et Ashish Jhina.

