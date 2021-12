Jumia Stock peut valoir le détour pour certains investisseurs

À son sommet de 69,89 $, la confiance des investisseurs dans Jumia Technologies (NYSE :JMIA) a également atteint son point culminant. L’euphorie a pris fin lorsque le Nasdaq est descendu bien en dessous de ses sommets de février 2021. L’action JMIA a baissé régulièrement pendant le reste de l’année. Il y a de fortes chances que Jumia baisse encore, même s’il se négocie près de ses plus bas de 52 semaines.

Pourquoi les investisseurs ne considèrent-ils plus cette entreprise de commerce électronique basée en Afrique comme la prochaine Amazon.com (NASDAQ :AMZN) ?

L’action JMIA s’effondre après les résultats de Jumia au troisième trimestre

Le chiffre d’affaires de Jumia au troisième trimestre a augmenté d’un niveau inacceptable de 8,7 % en glissement annuel pour atteindre 42,7 millions de dollars. Sa perte de BAIIA, excluant certains éléments, de 52,5 millions de dollars a également été décevante. La croissance du volume brut de marchandises de Jumia de 8,1% en glissement annuel et la croissance annuelle de sa clientèle active de 8,1% en glissement annuel à 7,3 millions étaient également peu impressionnantes.

Les investisseurs auraient peut-être négligé les pertes d’EBITDA de Jumia s’il avait signalé des revenus de transaction plus élevés et une croissance active de sa clientèle. Les faibles résultats de l’entreprise suggèrent que les clients africains n’adoptent pas autant le commerce électronique que les Américains il y a de nombreuses années.

Cela pourrait prendre des années pour que Jumia soit rentable. C’est en partie parce que ses ventes, sa publicité, ses investissements technologiques et ses frais généraux augmenteront tous. Par exemple, ses frais généraux et administratifs excluaient la rémunération à base d’actions et ont tout de même augmenté de 10 % en glissement annuel pour atteindre 25,2 millions de dollars. Ainsi, ses frais généraux et administratifs ont augmenté plus que la croissance de ses revenus.

Les spéculateurs pourraient comparer la croissance de Jumia à MercadoLibre (NASDAQ :MELI), dont la capitalisation boursière est inférieure à celle d’Amazon. L’action MELI a également plongé de son plus haut de 2 020 $.

Vu les luttes des actions de Jumia et MercadoLibre, il est raisonnable de prévoir que les dépenses en ligne des consommateurs ne reviendront pas aux niveaux de 2020.

Mauvaise opportunité

Le battage médiatique autour de Jumia à la mi-2020 et au début de cette année a envoyé le stock à des niveaux insoutenables. De nombreux experts ont déclaré que l’entreprise était la prochaine Amazon.

À l’approche de la saison des ventes à perte d’impôts, de nombreux investisseurs vendent des actions JMIA. Les actions pourraient rebondir pendant une courte période après la fin de ce phénomène.

Jumia n’est pas du tout similaire à Amazon. Jumia a rencontré des problèmes de qualité de ses produits, ce qui nuit à la satisfaction de ses clients. Et les clients de Jumia ont tendance à ne pas revenir sur le site Web autant que les clients d’Amazon continuent à utiliser son site Web.

Le co-PDG de Jumia, Sacha Poignonnec, a déclaré qu’il cherchait à se vendre aux consommateurs à tous les stades d’intérêt pour Jumia. La société a également introduit de nouvelles catégories de produits et les a encouragées, à l’aide d’incitations, à utiliser la plate-forme de paiement de la société, JumiaPay.

Perspectives de croissance

Jumia a fortement commercialisé ses ventes avant les fêtes de fin d’année. Cela aura un impact mitigé sur ses ventes de vacances en décembre. Au cours du dernier trimestre, les clients de Jumia ont reçu des remises lorsqu’ils ont payé avec JumiaPay. Ils peuvent à nouveau utiliser le système de paiement pendant les vacances, augmentant ainsi les marges d’exploitation de Jumia.

L’entreprise a offert la livraison gratuite sur certaines commandes d’épicerie. Ces incitations peuvent encourager ses clients à revenir et à acheter des articles en gros. Cela justifierait les investissements de Jumia dans sa plateforme.

Les investisseurs prudents qui s’attendent à une correction de l’indice Nasdaq en 2022 devraient éviter les actions JMIA. Dans de telles conditions, les marchés ont tendance à sanctionner les entreprises qui enregistrent des pertes chaque trimestre.

Juste valeur

Un seul analyste a proposé une note actualisée sur les actions JMIA au cours des deux dernières semaines. La cote de Stifel Nicolas est une « prise » avec un objectif de prix de 18,00 $, selon Tipranks. Selon Simplywall.st, la juste valeur de l’action, basée sur les flux de trésorerie futurs de l’entreprise, est de 15,49 $.

Des risques

Jumia devra dépenser plus pour ses opérations à l’avenir. Elle doit proposer les bons produits à ses clients. Pour ce faire, elle doit travailler avec ses fournisseurs et ses vendeurs. et ajouter des marques internationales à son marché, augmentant ses coûts.

Jumia peut expédier des colis rapidement. Jumia Food expédie les produits à certains clients en 20 minutes et propose également une expédition en 1 heure. Les dépenses d’exécution de l’entreprise sont en baisse.

La ligne de fond

Après sa forte baisse, Jumia est moins risqué que jamais. Il peut baisser davantage en raison de la vente à perte fiscale. Les investisseurs à la recherche d’entreprises à croissance stable devraient acheter les actions d’Amazon ou de MercadoLibre. Les investisseurs plus spéculatifs peuvent envisager de prendre une position haussière sur l’action JMIA.

