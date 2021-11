Jump Force Deluxe Edition sera supprimé de Switch eShop, les services en ligne seront fermés

Bandai Namco a annoncé que Jump Force Deluxe Edition sera bientôt retiré de la liste des magasins numériques, et que tous les services en ligne seront fermés peu de temps après.

Le jeu, tous les DLC et les achats de devises virtuelles deviendront indisponibles à partir du 7 février 2022 ; le service en ligne du jeu se poursuivra jusqu’au 24 août 2022, avant d’être également fermé. Dans un communiqué, Bandai Namco confirme que le contenu solo restera jouable :

« Tout le monde chez BANDAI NAMCO Entertainment tient à remercier sincèrement tous les joueurs et fans de Jump Force pour leurs années de soutien. Aujourd’hui, nous annonçons la fin de la disponibilité de Jump Force via l’achat numérique dans les Amériques. Jump Force cessera d’être disponible pour le jeu de base, les DLC et l’achat de devises virtuelles le 07/02/2022 à 17h00 PST pour PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

De plus, certains des serveurs de services en ligne de Jump Force prendront fin le 24/08/2022 ; Cependant, toutes les fonctions solo continueront d’être jouables localement sur votre console de salon ou votre PC, ainsi que les combats PVP, à l’exception du mode Match classé. »