Jump Force en vente pour 6 $ sur Steam avant la radiation

Capture d’écran : Bandai Namco

Jump Force, un jeu qui sera exécuté sommairement par son éditeur dans quelques mois seulement, est réduit à seulement 6 $ dans le cadre de la vente d’automne de Steam. radié le 7 février 2022, et voit ses services en ligne désactivés en août.

Jump Force, qui combine les univers de plus d’une douzaine de séries Shonen Jump, dont One Piece, Death Note et Hunter x Hunter, est également disponible sur PlayStation, Xbox et les vitrines en ligne de Nintendo. Il a rencontré une réponse critique en sourdine lors de sa sortie en 2018 et, comme pour de nombreux combattants d’arène d’anime, n’a pas été largement adopté par la communauté des jeux de combat notoirement inconstante, dont beaucoup soutiennent que le jeu se concentre sur des mouvements flashy et des personnages simples. toute profondeur concurrentielle potentielle.

L’éditeur Bandai Namco a répertorié les services qui seront désactivés et quand, ainsi que l’annonce dans un article de blog plus tôt ce mois-ci. La plupart des jeux en ligne et des fonctionnalités telles que le centre de récompenses disparaîtront en août 2022. Mais le multijoueur peer-to-peer, le jeu solo et tout DLC acheté avant cela seront également jouables. Donc, reprendre Jump Force maintenant n’est pas entièrement une cause perdue.

Certains fans du jeu ont demandé une baisse de prix forfaitaire face à la catastrophe imminente de Jump Force – une qui permettrait au plus grand nombre de joueurs possible de découvrir le jeu avant qu’il ne soit déconnecté – et c’est probablement le plus proche qu’ils obtiendront.

Les originaux des trois jeux inclus dans le nouveau Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Syndicate et Metal Gear Solid 2 et 3 ont également rencontré leurs propres problèmes de disponibilité récemment. Alors que Jump Force n’est peut-être pas le premier ou un exemple particulièrement significatif de l’impact de la loi sur le droit d’auteur sur la préservation des jeux, des cas comme ceux-ci représentent une menace majeure pour l’avenir du média.